文憑試放榜在即　學友社即日起派9萬套出路指南　助考生規劃未來

文憑試將於7月17日放榜，學友社即日（2日）起免費派發《出路指南2024》，提供全面多元的升學就業資訊，輔助中六畢業生規劃出路。指南一書兩冊，印行9萬套，透過全港中學向學生和家長免費派發，市民亦可於學友社及指定公開派發點免費索取。

《出路指南2024》涵蓋全面的升學就業出路，適合不同成績及志向的同學參考；指南內容包括大學聯招及SSSDP課程、聯招以外自資學士學位及副學位課程、應用教育文憑、全日制證書及文憑課程、經評審非本地學士學位課程、大中華地區及海外升學、中六重讀、職訓課程及就業輔助計劃、學徒訓練計劃等資訊。

而針對由2024年起，文憑試「公民與社會發展科」取代「通識科」，各院校的入學分數換算方法與過去或有不同，指南在圖表設計上亦有相應調整。指南也載有多位專家的升學輔導及分析文章，同時收錄「最新聯招課程動向」、「聯招院校彈性收生安排」及「SSSDP副學位」等專題。

為方便學生，「一站式學生資訊網站」亦提供電子版指南，供免費下載。網站亦會在放榜期間，持續發放最新的升學就業資訊。