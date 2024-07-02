陳家亮獲授「光華工程科技獎」　為今屆唯一獲選本地醫衞學者

香港中文大學（中大）醫學院卓敏內科及藥物治療學講座教授陳家亮，獲中國工程院頒授第十五屆「光華工程科技獎」，表揚他在醫學研究上的成就及貢獻。此兩年一度的獎項被譽為「中國工程界最高獎項」，涵蓋九個專業範疇，而陳家亮為今屆「醫藥衞生」領域上唯一獲選的香港學者。

陳家亮為香港中文大學醫學院前院長，他多年來一直從事消化系統疾病的臨床、教學及科研工作，對預防因非類固醇消炎藥及阿士匹靈相關的潰瘍併發症帶來革命性的改變。近年他致力於腸道微生態的轉化研究，對香港發展生物科技應用影響深遠。

陳家亮表示，非常榮幸獲頒授此殊榮，有關獎項是對他多年努力的認同。他和團隊多年來專注腸道微生態的研究工作，希望將科研轉化，為下一代帶來健康和希望。他形容，創科是一條「漫長、孤獨和迂迴的路」，而近年香港銳意發展醫療科技產業，政府在政策和資源給予團隊非常大的支持。他和團隊亦會繼續努力，將更多科研成果「落地」，把香港打造成國際創科中心。

「光華工程科技獎」為兩年一度的國家級獎項，旨在表揚在工程科技及工程管理範疇具卓越成就和重要貢獻的中國工程師和科學家。獎項成立於1996年，今年為第15屆，共41位專家獲獎。