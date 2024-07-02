零售表現續走下坡　5月按年大跌11.5%　政府歸因消費模式轉變等

本港零售表現持續走下坡，政府統計處今日(2日)發表最新的零售業銷貨額數字，今年5月的零售業總銷貨價值的臨時估計為305億港元，較去年同月下跌11.5%。今年4月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月下跌14.7%。與去年同期比較，今年首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌6.1%。港府表示，5月零售業總銷貨價值按年繼續顯著下跌，主要受到旅客及市民消費模式的轉變，以及港元匯率高企的影響。去年同期的比較基數較高，亦有關係。

在今年5月的零售業總銷貨價值中，網上銷售佔8.7%。該月的零售業網上銷售價值的臨時估計為26億港元，較去年同月上升21.9%。今年4月的零售業網上銷售價值的修訂估計較去年同月上升11.5%。與去年同期比較，今年首5個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計下跌1%。

扣除其間價格變動後，今年5月的零售業總銷貨數量的臨時估計較去年同月下跌12.9%。今年4月的零售業總銷貨數量的修訂估計較去年同月下跌16.5%。與去年同期比較，今年首5個月合計的零售業總銷貨數量的臨時估計下跌7.7%。

按零售商主要類別的銷貨價值的臨時估計由高至低分析，今年5月與去年5月比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.4%。其次為其他未分類消費品，銷貨價值下跌8.9%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌21.4%；服裝下跌18.8%；食品、酒類飲品及煙草下跌4.1%；百貨公司貨品下跌21.1%；汽車及汽車零件下跌29.8%；燃料下跌11.6%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌11.7%；家具及固定裝置下跌15.9%；中藥下跌15.1%；以及眼鏡店下跌18.4%。

另一方面，今年5月與去年同月比較，藥物及化妝品的銷貨價值上升2.5%。其次為電器及其他未分類耐用消費品，銷貨價值上升2.2%；以及書報、文具及禮品上升6.9%。此外，截至今年5月底的3個月，與先前3個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌3.7%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌4.6%。

港府表示，香港目前整體經濟情況正面，並指5月零售業網上銷售價值按年上升逾20%，佔整體零售銷售額近月持續上升，顯示因應消費模式的轉變，改變銷售形式，開創新業務，可為零售業帶來新機遇。展望未來，政府指零售業界在短期內可能仍會面對一些挑戰，但國家最近公布的惠港措施，包括進一步優化個人遊計劃，以及提高內地居民旅客行李物品免稅額度，應對促進本港零售業務有幫助。港府大力推動盛事經濟及提振市面氣氛亦會帶來支持。市民就業收入增加，近期資產市場回穩，都對零售業有利。