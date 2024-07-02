區議員促支援舊樓維修費　政府：無計劃建長樓宇更新大行動

舊樓隱患多。屋宇署署長余美寶今日(2日)出席深水埗區議會，交代建築安全及樓宇質素狀況，指署方已拆除或糾正超過70萬個僭建物，清拆超過4.1萬個危險或棄置招牌，修葺超過2.6萬幢失修樓宇，有區議員指區內舊樓為數不少，詢及政府會否向基層業主提供支援，但她指保養物業是業主的基本責任，政府未有計劃延長或再有新一輪的樓宇更新大行動的資助計劃。

余美寶在會上指出，涉及僭建的目標樓宇在深水埗有300多幢目，署方發出的命令超過5,800張，已遵從的約4,000張。她指因應去年不時發生的樓宇蹋石屎，而為180幢樓宇進行特檢驗工作，發現有即時危險有樓宇不少，今年會做360幢，當中涉及深水埗的有41幢。至於檢驗手法，她指今年下半年會運用人工智能，配合航拍影像以揪出危險的地方，繼而要求業主盡快維修，移除危險，而按計劃，今年360幢目標樓宇，在6月尾有240幢已完成檢查工作，當中逾9成即232幢有明顯危險，逾5成業主自行處理，105幢由屋宇署移除，之後向業主索回費用。

區議員李詠民指深水埗好多舊樓，況且大部分都失修，然而相關的政府津貼多數已逾期，當中「樓宇更新大行動2.0」更已告結束，關注有否3.0可供申請，或將資助延續下去，畢竟修葺樓宇開支不菲，基層難以負擔。另一區議員胡詩韻則關注到有樓宇安裝的太陽能電板被颱風吹落街，詢問屋宇署有否定期巡查。

余美寶回覆指樓宇更新大行動已截止，又指大家要理解由2018年起政府已就樓宇安全維修而注資190億港元，是一個很大的財政負擔，其實業主的基本責任就是保養其物業，要平衡一下有多少是政府幫忙，現階段未有計劃延長或再有新一輪的樓宇更新大行動的資助計劃。至於太陽能板方面，她指任何裝置都要妥善保養，尤其是颱風前後，署方去年都有接獲太陽能板跌落街的報告，會因應個案追縱物主，如果有註冊承建商就有保障，如屬非法署方會發出命令要求清拆。