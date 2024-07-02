香港迪士尼蝕足9年　去年虧損收窄至3.56億　議員關注財政表現

香港迪士尼樂園去年收入大增1.56倍下，淨虧損收窄至3.56億港元，雖連續9年錄得虧損，但締造歷史上最佳表現之一。多名議員擔心樂園入場及財政表現能否接續改善，又關注擴展樂園的安排，以及如何與鄰近地區其他迪士尼樂園競爭等，並要求港府爭取引入迪士尼郵輪來港。文化體育及旅遊局回應指，迪士尼樂園附近仍有土地可供擴展。香港迪士尼則表示，今年首季收入創歷史新高，對本年度財務表現有信心，而新冠疫情期間亦有與股東商討擴大園區事宜。

立法會經濟發展事務委員會今日(2日)討論香港迪士尼度假區最新進展報告，議員江玉歡在會上問及樂園的營運方面，指去年整體仍見虧損，擔心今年度能否見到盈利，以及有否預留足夠的土地予樂園擴充。議員林健鋒則指，日本迪士尼最近有不少新園區開幕，問到香港迪士尼有甚麼計劃維持吸引力。

議員梁熙提到，去年園區訪客中，65%為本地人，增長主要依賴於本地客源，認為需爭取更多旅客，估計要達100萬人才能回復疫前「6:4」的境內外訪客比例。他又提到，本港應參考新加坡，爭取引入迪士尼品牌郵輪，為園區增值。

文體旅局局長楊潤雄表示，現時迪士尼樂園附近仍有可供發展土地，若樂園有意擴展，港府會以香港整體利益考慮土地用途。香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭補充，今年第一季收入錄得歷史新高，預計盈利會持續增長，對本年度財務表現有信心。他續指園區全年均有設不同主題節目，令旅客每一季均有新體驗，又透露疫情期間有考慮擴展樂園規模，亦有與股東商討。