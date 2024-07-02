癌症復發公院等餐死　港癌症藥貴內地3倍

癌症是本港常見致命疾病之一，患者除了要面對公立醫院輪候時間長的問題，往往亦要承擔高昂藥費。有患癌港男向《東呼即應》申訴，兩年前癌症復發，竟要排期3年才能於公院內科檢查，幾乎令他錯過最佳治療時間。醫生指出，目前針對不同程度的癌症有不同治療，提醒市民勿亂聽坊間謠言，應根據自身風險尋求醫生意見，決定進行適合篩查檢驗是否患癌。有關注組織則指，當局對癌症病人支援未必足夠，促請擴大藥物名冊安全網，以免病人「有藥無錢醫」。

據醫院管理局數字，就癌症方面，本港於2021年新增38,462宗新症，按年上升12.5%，同年有15,108名患者死亡。今年42歲的Pitt，於2020年9月不幸確診鼻咽癌，經診所轉介，獲安排33次電療及3次化療，歷經9個月才康復生活逐漸恢復正常；但他於2022年11月再度確診，發現癌細胞已轉移至肺部。

根據Pitt憶述，突然有一晚發覺深呼吸時肋骨的胸腔位置很痛，立即到公院急症室看診，當時醫生進行X光檢查看到有幾粒陰影，便替他轉介至公院內科進行檢查，但要排期3年後；他於是自行到私家醫院進行電腦掃描檢查，確認癌症復發，醫生告知癌細胞轉移至肺部。因為兩次患癌治療，Pitt迫於無奈放下理髮師的工作，回到公院專注接受化療。他希望當局增加醫療方面的津貼，尤其以其自身經歷，公院電腦掃描等候時間太長，而醫生需要依靠掃描結果開始療程，恐怕會因而耽誤治療。

現今醫療技術日新月異，癌症治療亦跟隨時代進步。臨床腫瘤科專科醫生陳少康表示，外科手術是癌症的主要治療方法之一，但也要看患者腫瘤期數是否適合。他解釋，一般局部治療，包括手術或局部放射治療（俗稱電療），均是針對局部病患，即腫瘤未擴散，適用於治療部分早中期腫瘤；但若擴散至其他器官，則往往要靠藥物（即化療），一些輔助治療亦很常見，以減低復發風險。此外，亦有賀爾蒙治療、標靶藥物治療，以及目前流行的免疫治療，可針對不同類型的突變進行治療。

不過陳少康提醒，切勿亂聽坊間謠言，單憑驗血或一般檢查判斷是否確診，應該根據自己年齡及家族史風險，尋求醫生專業意見，決定進行適合篩查，若確診就要及早了解病情，盡快商討最適合的治療方法；最重要是及早留意患病風險，以及養成良好生活習慣，例如不要過度飲食、多吃健康食物、不要吸煙飲酒等。

當不幸患上癌症，或身邊有人患癌，要面對沉重的心理壓力並非易事。癌症資訊網慈善基金主席方嘉儀指，目前公立醫院對癌症病人的支援未必足夠，例如確診後檢測輪候時間往往較長，而且不少化療或標靶藥物要由病人自費，往往令人難以負擔，希望當局可擴闊藥物名冊的安全網，改善「有藥無錢醫」的問題。