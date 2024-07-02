疑妻出軌毆打兩句鐘　電話線綁起施暴錄片　躁夫被捕揭有前科

澳門一名男子懷疑自己結婚逾20年的妻子出軌，涉嫌於上月一個夜晚虐待聚會返家的太太，期間強行脫去其衣物拍照及錄影，更要求她跪地認錯並拳打腳踢，甚至以電話線捆綁事主施暴，令其頭部及身體多處受傷，過程長達2個多小時。澳門執法部門今日(2日)表示，調查發現疑犯自前年起多次因瑣事毆打事主，昨日(1日)在澳門北區拘捕涉案男子。

被捕男子涉嫌不法錄制及家庭暴力，被移交澳門檢察院跟進。對於疑犯身份，澳門執法人員表示事主強烈要求不對外公布，惟因疑犯手段較殘暴，考慮到平衡預防犯罪及保護被害人身心，且澳門人際關係密切，為免對事主造成二次傷害，故當局不公開資料。至於案發現場位置及實際案發日期，則未有相關資料。

案情指，澳門執法部門上月28日接獲轉介案件並與事主接觸，調查後揭發疑犯自2022年開始多次因家庭瑣事毆打妻子，事主去年曾報案但最終不作追究，近年疑犯再兩度要求事主脫衣再作毆打，但為了維持家庭關係事主未有報案。經調查後，執法人員昨日到疑犯於澳門北區工作的地點將之拘捕，期間在其電話內發現兩張事主哀求的赤裸照片及一段影片。