6區議員聯署　倡堅尼地城新海旁及上環港澳碼頭　增設行人板道

香港「無處不旅遊」，西環堅尼地城新海旁的一段臨海街道，是許多訪港遊客的打卡熱點，日落時分尤其擁擠，不時有遊客走出馬路拍攝，車輛擦身而過，險象環生。當局雖動員關愛隊到場勸導遊客，情況已有所改善，但有區議員認為只是短期措施，而增設行人板道、並打造連貫的海濱長廊才是上策。儘管受限於《保護海港條例》，有關主張目前未有落實的機會，但鑑於政府有意修例，盼當局可及早規劃，以改善中西區的海濱用地問題。

政府於2023年3月提出修訂《保護海港條例》，擬以更靈活的方式活用海濱，雖然有關修例要待立法會通過，但明日(4日)的中西區區議會，將討論當區6位區議員，聯署爭取在堅尼地城新海旁及上環港澳碼頭增設行人板道，以貫通中西區海濱長廊的要訴求。

根據區議會文件，聯署的區議員指中西區海濱長廊仍有部分因有設施佔用或欠缺地方，令海濱仍未能貫通，其中堅尼地城新海旁及上環港澳碼頭便是兩個較為明顯的例子。他們希望在堅尼地城新海旁，和港澳碼頭海旁增設行人板道，以保障居民及海濱使用者的安全，解決貫通海濱長廊的問題。

他們又關注到，政府有否對堅尼地城新海旁增設行人板道作出詳細規劃，如工程設計、選用的建材、工程計劃造價及預算等。過去兩年當局有否收到就堅尼地城因遊客打卡或其他活動的投訴數字，處理方式以及跟進情況。政府是否構思可行方案，以解決上環港澳碼頭一段道路令海濱長廊未能貫通的問題。

對於區議員的提問，執法部門指自從去年2月興內地全面恢復通關至今，堅尼地城新海旁一帶共接獲51宗，針對遊客打卡行為阻礙行人及車輛的投訴。由於今年開始，遊客高峰期實施人群管理及交通管制，並動員中西區關愛隊於到場提醒遊客注意道路安全，又透過小紅書等社交平台向外宣傳等。走出馬路的不安全行為大大減少。針對遊客的投訴亦由2024年第一季的10宗大幅減至第二季的1宗。

有份聯署的區議員施永泰指，現時動員關愛隊到場勸導遊客要注意安全，情況的確是有所改善，但終究是短期措施。長遠而言，堅尼地城新海旁臨海一則的防撞欄外設行人板道，是較為理想的做法，但礙於《保護海港條例》，有關設想目前難以實現。鑑於早前政府曾提出修例，增建行人板道以及貫通海濱長廊不是沒機會，但前提是有關修例呈交立法會審議能順利通過。

他又指今屆區議會成立之初，就已經和幾位同事醞釀爭取堅尼地城新海旁增建行人板道的想法，畢竟當初的城市規劃，沒有考慮到會有遊客打卡。而距離約百多米長的堅尼地城新海旁若增設行人板道，卑路乍街海濱長廊就有機會同日前啟用的加多近街行人板道貫通，如此就可疏導人流，遊客不用麇集在堅尼地城新海旁和爹核士街的交界位，可避免人車爭路，改善交通安全。

至於上環港澳碼頭令海濱長廊未能貫通，另一位有份聯署的區議員楊開永指問題比較棘手，事關上址道路屬私人業權範圍，若果由海邊通過，則會收窄航道，要尋求妥善方案並不容易。