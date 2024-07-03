東方日報A1：5‧1藥力大倒退　零售重傷吊鹽水

香港零售業表現持續多月插水，商戶紛紛「吊鹽水」。政府統計處昨日發表最新零售業銷貨額數字，5月份零售業總銷貨價值的臨時估計只有305億元，較去年同月下跌11.5%，較市場預期遜色，更已連跌3個月，跌幅最厲害的是汽車及汽車零件下跌29.8%，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌21.4%，「五一假期」傳統消費旺季表現大倒退。香港零售管理協會表示，5月初雖有長假期帶來不少遊客，但港人北上消費，及內地遊客消費模式轉變等因素，令香港零售業表現不如預期，更預料6月零售數字繼續下跌，即使踏入暑假，7、8月零售銷貨亦不會太理想。

統計處表示，今年5月零售業總銷貨價值的臨時估計為305億元，較去年同月下跌11.5%，而4月零售業總銷貨價值的修訂估計則較去年同月下跌14.7%；扣除其間價格變動後，今年5月零售業總銷貨數量的臨時估計，較去年同月下跌12.9%。4月零售業總銷貨數量的修訂估計則較去年同月下跌16.5%。至於首5個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌6.1%。

按類別區分的5月銷貨價值臨時估計與去年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值下跌3.4%；其他未分類消費品，銷貨價值下跌8.9%；珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌21.4%；服裝下跌18.8%；食品、酒類飲品及煙草下跌4.1%；百貨公司貨品下跌21.1%；汽車及汽車零件下跌29.8%；燃料下跌11.6%；鞋類、有關製品及其他衣物配件下跌11.7%；家具及固定裝置下跌15.9%；中藥下跌15.1%；以及眼鏡店下跌18.4%。

也有部分類別錄得上升，如5月的藥物及化妝品的銷貨價值按年上升2.5%；電器及其他未分類耐用消費品，銷貨價值上升2.2%；書報、文具及禮品上升6.9%。5月零售業總銷貨價值中，網上銷售佔了8.7%，銷售價值的臨時估計為26億元，較去年同月上升21.9%。4月份零售業網上銷售價值的修訂估計則較去年同月上升11.5%。不過，首5個月合計的零售業網上銷售價值的臨時估計仍較去年同期下跌1.0%。

政府表示，香港目前整體經濟情況正面，而5月零售業總銷貨價值按年繼續顯著下跌，主要是受到旅客和市民消費模式轉變、港元匯率高企影響；而去年同期的比較基數較高亦有關係。至於5月零售業網上銷售價值按年上升逾兩成，佔整體零售銷售額近月持續上升，顯示因應消費模式的轉變，改變銷售形式，開創新業務，可為零售業帶來新機遇。發言人續指，國家最近公布惠港措施，包括優化個人遊計劃，以及提高內地居民旅客行李物品免稅額度，應對促進本港零售業務有幫助，而政府大力推動盛事經濟和提振市面氣氛亦會帶來支持。

零售管理協會主席謝邱安儀昨午回應最新數據，指5月份雖有五一長假期，但礙於天氣影響、港人北上消費，以及內地遊客消費模式轉變，令表現遜預期；她又指，3、4月份零售業已出現類近不明朗情況，5月所反映的數字是過往月份疲態表現的延續，預料6月零售數字繼續下跌，7、8月零售情況亦不會太理想。

至於內地宣布提高居民赴港澳購物免稅額，由現時5,000元人民幣增至1.2萬元人民幣，連同在口岸免稅店購物3,000元免稅商品，額度合共提升至1.5萬元人民幣一事，謝太相信，加大免稅額度或對本港零售業有幫助，但預料需時才見到措施成效，惟目前零售業不景氣，呼籲業主減租。

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