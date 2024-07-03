香港澳洲聯合行動　破逾千萬元毒品案拘2港男

香港海關與澳洲執法機關採取聯合行動，拘捕2名本地男子，懷疑他們與一宗1,230萬港元的販運毒品案有關。

香港海關於6月初與澳洲執法機構的情報交流，接獲當地部門通知，指截獲一件由香港寄往澳洲的空運貨物，貨物報稱為石像擺設，人員發現石像內藏有6公斤可卡因。香港海關人員隨即接手調查，與本地物流公司聯繫溝通，迅速鎖定3件準備由香港寄往澳洲報稱為石像擺設及風水擺設等貨物，人員在3件貨物內共檢獲12公斤冰毒，海關人員展開拘捕行動，於6月23日下午在尖沙咀一帶拘捕1名懷疑與案有關男子，該名本地男子(27歲)報稱無業，已被落案起訴3項販運藥物罪名。

人員其後到尖沙咀區內一商廈單位調查，在單位內檢獲約500克懷疑液態冰毒及大量毒品包裝工具，另外亦檢獲懷疑製造石像模具的原材料。人員相信有人租用單位作毒品包裝加工，利用精巧包裝將毒品重新包裝，再將毒品收藏在石像內轉寄外地。人員亦與澳洲執法機關密切交流，迅速於6月25日在澳洲拘捕一名(17歲)香港男子，隨後人員在該男子住所檢獲1公斤冰毒，初步相信販毒集團安排該名男子到澳洲接收貨物及處理毒品。

根據資料，冰毒在澳洲價格比香港貴4至5倍，而冰毒在澳洲為第二類最多人吸食的毒品，相信販毒集團將冰毒轉運到當地，謀取巨額差價。