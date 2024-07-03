由副司長協調低空經濟發展前期工作　載人飛行風險大非優先項目

不少議員要求政府發展低空經濟追落後。有議員在今日(3日)的立法會會議中要求加快推動本港及跨境低空經濟的發展，亦有議員認為可借鑑內地的經驗，容許載人的低空飛行甚至進行跨境往來。當局指正積極在不同層面推動低空經濟發展，由於涉及運輸物流、航空管理及法律配套等，當局正進行前期工作，並會委派一名副司長做協調。

政府會以循序漸進的方式推行低空經濟試點項目，以無人機載貨為起點，由近至遠、由輕至重方式推動，由於載人飛行有較大風險，載人跨境飛行涉及的問題亦較複雜，因此不會是優先項目。

議員陳紹雄表示，由於發展低空經濟涉及不同的政策範疇，政府會否考慮成立低空經濟跨部門工作小組；會否檢視相關的法律框架，制訂低空經濟發展策略，推出涵蓋基礎設施、產業應用、技術創新、安全管理和保險法規等方面的產業政策和實施方案；會否考慮探討在北部都會區及交椅洲人工島發展低空經濟的基建設施，包括通用起降站、通訊、導航、監視、氣象地圖等信息基礎設施，以及盡快啟動本地及跨境低空經濟的試點項目。

運輸及物流局副局長廖振新指低空經濟是龐大的系統工程，需要法規，航空安全政策制訂，技術研發基建配套，土地規劃及商業應用等，運物局相關政策局和部門緊密合作，拆牆鬆綁。

他指運物局和民航處正積極研究如何在法規技術，和空域管理等着手，促進低空飛行活動的進行。他表示，香港空域內一直設有專門的低空空域供直升機和小型無人機操作，而民航處正就小型無人機令的框架下，如何進一步促進和拓展小型無人機的應用，如不在視線的無人機操作，由於不同種類的AAM（Advanced Air Mobility先進空中運輸系統）的興起，包括重量逾25公斤的無人或有人駕駛航空器，國際民航組織尚未就AAM制訂統一的標準和建議措施，長遠而言，政府會按不同層面的考量，空域管理，個人私隱，保險要求，跨境飛行的通關程序等，檢視現行民航及相關法例和規管制度，以配合低空經濟最新發展。

他續稱，北部都會區和交椅州人工島的大型土地發展項目，可提供充足土地和空間，以應付低空經濟的需求，新發展地區有條件作出配合。垂直起降場和充電設施。由於不同的應用場景，航空器的載重，航程及航時皆有不同，政府會以循序漸進的方式推行低空飛行的試點項目，以無人機載貨為起點，由輕至重，由近至遠，逐漸擴大。飛行路徑亦要遠離人口密集的區域，且同建築物和交通載具保持距離。

議員吳永嘉指內地有兩座位無人駕駛的飛行器，只售139萬人民幣，若引進香港用於觀光和旅遊體驗，料可實現無處不旅遊。另一議員黃錦輝促請政府不應停留於二維規劃，希望深圳河上的無人機飛來飛去方便河套區的人員往來。

廖振新回應指試行低空經濟飛行是採用因地制宜，循序漸進的方式，儘管新界東北的地理條件理想，然而載人較載貨的風險要高得多，而跨境飛行牽涉的並不止香港政府，問題比較複雜。他重申，低空經濟飛行要以無人機載貨為起點，並會留意內地在這方面的進展。