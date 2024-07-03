政府收8宗收回私家街天橋建議　正跟進2宗個案

不少私人屋苑的街道及行人天橋開放予公眾使用，有關的清潔、修繕及保養費用多年來由小業主負責，而有些私家街道及天橋的有關開支更隨着周邊的發展和人流增加而上升。議員陳恒鑌關注有關私家街及天橋的發展。當局指過去5年，政府收到8宗建議收回該等街道和天橋的訴求，政府正跟進2宗個案，其餘個案資訊部門後是不獲接納的。

當局又強調倘若業主希望當局收回接管設施，不但違法契約也需用到公共資源，政府不會接納，若個別申請個案表面理據充分，例如設施的使用情況及地契簽納時的大不相同，如交通、衞生等，遠超業權人所能應付，政府會考慮相關部門的資源等作出考慮。

此外，若道路及行人天橋若出現嚴重破損，影響使用者安全，會帶考慮代為進行緊急工程，其後向業主收回有關費用。而現時政府做法，會盡量把管理及保養責任訂明由項目的商業部分的業權人承擔，避免責任落在小業主身上。

至於荃灣愉景新城的私人行人天橋是當年主動向城規會建議興建，設施是業權人主動提出，認為現在解除契約責任並不合理，加上現在使用情況與當年相符，故不打算接管。而馬灣珀欣路，政府正審視情況，同樣因為使用性質相符，現階段沒有打算接管，但因應馬灣進行的發展，政府會持續監察，是否接管。