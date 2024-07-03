機管局貨物聯運計劃　至今處理貨量8300噸　貨值逾58億元

香港機場管理局為積極擴展航空貨物服務，自2021年年底開始利用位於東莞和香港國際機場的臨時設施就「海空貨物聯運」模式進行先導計劃並分別於2023年4月和12月確立先導計劃下的整套出口和進口運作流程。運輸及物流局今日（3日）回覆議員質詢時表示，現時共有17家航空公司及約100家貨運代理人參與先導計劃；而在2023年4月至今，先導計劃下處理總貨量近8300噸，已經處理超過58億港元貨值的貨物。

運輸局表示，機管局於2023年2月與東莞市政府簽訂合作框架協議，以進一步發展海空貨物聯運，包括於東莞興建「香港國際機場物流園」，即現名為「香港國際機場東莞空港中心」的永久設施。機管局計劃在明年底前完成物流園永久設施的首階段建設，逐步達致每年處理100萬噸貨量。

為了讓「海空貨物聯運」模式帶來最大的效益，機管局正與東莞市政府研究物流園處理更多不同種類的貨物的可行性，包括發展物流園的冷鏈貨物服務。同時，機管局亦會繼續宣傳「海空貨物聯運」模式，並採取措施鼓勵更多航空公司和貨運代理人加入，又會視乎物流園首階段建設的進度，有序發展整個物流園的建設項目，持續提升物流園整體的服務容量及功能，以更好地滿足大灣區的國際貨運需求，提升香港國際航空樞紐的地位。