理大接收逾400毫克月壤樣本　將研究月壤中水分

理工大學今日（3日）通過審核成功獲得由中國「嫦娥五號」所採集的月球土壤樣本。理大此次共接收月壤樣本逾400毫克，包括表面樣品及深層樣品，理大表示，此次將會把研究方向放在「月壤中找水」。

香港理工大學成功通過國家航天局探月與航天工程中心月球樣品管理辦公室審核，獲得由中國嫦娥五號所採集的月球土壤樣品。樣品包括400毫克月球表面鏟取的樣品及42.6毫克的深層鑚取得樣品。兩份樣品現正存儲在校內的月壤儲存及分析系統。將利用一體式多功能原位分析設備，使研究人員毋須離開儲存環境下，展開月壤深入分析研究計劃。

理工大學深空探測研究中心副主任吳波表示，是次研究會將方向聚焦在月壤中找水，研究月壤中熔結碎屑的微觀結構、熔結碎屑中的水含量及來源和水含量及來源。研究成果之後會在研究太陽風注入產生的水資源分析及月球和其他無大氣天體表面土壤形成，提供參考。吳波還表示，根據嫦娥五號的分析，採樣區域的月壤含水量可能是在1噸月壤中含有120克水。

此外，理工大學還表示，計劃申請「嫦娥六號」所採集的月球背面的月壤樣品，期望對比月球正面與背面的月壤，進行分析並加以研究。