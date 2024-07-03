黃大仙停電政府促中電派心意券　機電署督導小組料下月開會

中電在今年上半年已發生7次電壓驟降及供電中斷事故，其中黃大仙下邨龍光樓、現崇山、美東邨美德樓及黃大仙中心南館等地方大範圍停電。環境及生態局局長今日(3日)書面回覆指，已建議中電向受影響住宅客戶派發「心意券」，相信中電作為具社會責任的公司，會慎重考慮有關建議。

議員就今年發生多次電壓驟降及供電中斷事故提出質詢。環境及生態局局長在會上表示，於上月12日黃大仙地區的供電事故中，機電署在接獲中電通報後已即時派員到現場調查和跟進事件，需於本月10日或以前提交詳細報告，並跟進中電落實各項改善措施。機電署與中電成立了「檢視中電供電系統特別工作組」，並已開展工作。亦現正跟進招聘獨立顧問，以期在12個月內完成檢討工作並提交報告。亦正籌備成立「檢視中電供電系統督導小組」（督導小組），機電署署長會邀請本地專家學者參與督導小組，監督獨立顧問的工作及就報告給予意見。督導小組的第一次會議暫定於今年8月舉行。

當局引述中電指，為確保用電高峰期，尤其炎夏用電需求急增時的供電可靠性，中電一直持續不斷監察供電系統的用電需求，及早辨別用電需求增長較高的地區，預先制定緩解措施，包括在有需要時更換老化的設備，當預測到任何潛在的過載情况，中電會優先調配資源作加固工作。中電亦已在踏入炎夏前，加強巡查關鍵供電設備。