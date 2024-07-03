當局將禁止水煙加味　指比捲煙危害更大

當局早前公布10項短期控煙措施，包括全面禁止另類煙、禁止加味煙等，但當時無列明水煙是否於規管之列。當局今日（3日）回覆議員書面質詢表示，將禁止在作為傳統煙草產品之一的水煙中加入其他味道，防止水煙成為煙草商另一個引誘市民上癮成為煙民的手段。

當局引述香港大學青少年戒煙熱線的研究，25歲或以下青少年吸煙者曾吸食水煙的比率，由2016/18年度的36%，上升至2020/22年度的45%。當局指，研究顯示使用者會因為水煙的味道、使用模式和誤導宣傳，以為水煙危害比一般煙草產品低，但其實水煙的危害比一般煙支更大，吸食一小時的煙霧吸入量，可達一支捲煙的100至200倍，使用者接觸到的一氧化碳和尼古丁量分別是一支捲煙的9倍和1.7倍；持續使用水煙亦會使身體產生尼古丁依賴，更有機會造成「門戶效應」，令本來不吸煙的人士透過水煙，染上吸食傳統煙的習慣。

當局又引述統計處就吸煙情況進行的主題性調查，超過70%有吸食傳統煙的女性吸食加味煙，而首次吸煙時吸食加味煙的比率亦超過60%；按年齡統計，愈年輕組別吸食加味煙的比率愈高，例如現時有吸食傳統煙的20至29歲人士，超過70%吸食加味煙，首次吸煙時吸食加味煙的比率亦接近70%。當局表示，科學證據說明添加味道的煙會降低對煙草危害的意識，增加非吸煙人士開始吸煙的機會，並令消費者煙癮更深和更難戒除，提出禁止於傳統煙草產品中加入味道，目的是抗衡煙草商以加味劑掩飾煙草產品毒性，作為引誘女性和年輕人吸煙的意圖。