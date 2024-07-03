發展北都已收回30公頃棕地　政府被批收地慢

當局指過去數年已經先後收回和處理大約30公頃的棕地。

政府在《北部都會區發展策略》中提出，促進多層工業樓宇及現代物流中心的發展。有議員質詢政府目前收回了多少棕地，稱政府似乎是1公頃的土地也未能真正收到，給人「皇帝唔急太監急」的感覺，當局表示過去數年政府已經先後收回和處理大約30公頃的棕地，而收地「陸續有來」。

議員陳家珮今日(3日)在立法會上質詢政府至今已收回的棕地面積，以及該面積與預計收回棕地面積的差距為何；當局將棕地上的物流作業遷往產業大樓的進度及時間表為何。她又指現時部分棕地物流作業經營者不願意遷往產業大樓，詢問當局是否了解原因為何，以及計劃如何鼓勵他們遷往產業大樓營運。

發展局局長甯漢豪指不少棕地作業以低密度形式使用土地，相對其他經濟活動，並非最具土地效益的運作模式，因此認為透過北部都會區發展項目，可以整合棕地作業以提升用地效率，並提供機會幫助行業升級轉型。她指為盡量減少收回棕地對行業的影響，政府會按實際情況調整收地時間表，並提供特惠補償，及為有意重置業務的棕地作業者提供支援。

她又表示，過去數年政府已經先後收回和處理大約30公頃的棕地，大部分位於古洞北、粉嶺北以及洪水橋下村，用作兩個新發展推首階段的發展，而收地工作如期進行。

為如期推動各個新發展區下一階段的工作，她指政府由現在到2026年底前將會收回約200公頃的棕地，其中100多公頃的棕地屬於古洞北、粉嶺北餘下階段的發展以及洪水橋下村第二期的發展，地政總署已經分別在今年1月及5月張貼收回及徵用土地公告，而餘下100公頃的棕地主要分布在心田科技城和元朗南發展區，政府會在稍後時間展開有關收地工作。

甯又指政府長遠目標為發展多層現代產業大樓，目前已經在洪水橋下村和元朗南兩個發展區預留70多公頃土地，業界早前對於發展首兩幅位於元朗和洪水橋的多層產業大樓用地提交發展意向書，她稱反應正面，因此政府早前將這兩幅用地納入賣地計劃。

發展局在上個星期三宣布將元朗用地招標期限延長到今年12月底，她解釋指因應業界近日向政府反映需要更充裕時間預備標書，以及業界希望政府早日推售洪水橋用地，讓業界和投資者可以在同一時間內就兩幅用地作策略發展考慮。

針對多層產業大樓的租金，她指會要求投得用地的發展商將部分樓面移交政府，如元朗用地的批地條款要求了3成，讓政府用棕地市場的租金出租給棕地作業經營者，初步維持5到10年，提供過渡期。

陳家珮追問指政府早前收回了30公頃棕地，但2026年目標收回200公頃，明明4年限期超出了1年，但似乎是1公頃的土地也未能真正收到，給人「皇帝唔急太監急」的感覺。

甯回應指收地需要分階段做，而且需要審時度勢，她稱收地「陸續有來」，整個北都發展涉及收回800多公頃棕地，政府也有「刻意調節時間表」，稱所謂調節即「推後」，但她強調不代表北都發展時間表會受影響，因雖然棕地收地速度變慢，但收回其他私人土地及政府土地會提速，希望在10年內做好3,000公頃新發展土地的4成平整土地。

議員盧偉國詢問發展商是否認為多層產業大樓有商機、可行，甯回應指在推出元朗多層產業大樓招標前，曾在近年進行意向調查，她指項目目標回報不是求多，稱只要不需要政府補貼、能支付地價，便認為項目可行。