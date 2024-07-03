香港今年錄99宗食肉菌　日本死亡率達30%　專家籲市民警惕

俗稱食肉菌的侵入性甲型鏈球菌疫情在日本蔓延，迄今感染個案已逾千宗。該症亦在香港社區為患，今年首5個月，香港已錄得99宗食肉菌感染個案，由於該症在日本的死亡率高達30%。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(3日)出席電台節目表示，新冠疫情後各種傳染病均升溫，呼籲公眾保持警惕。

何栢良表示，近年本港甲型鏈球菌感染個案數字呈現周期性波動，新冠疫情前每年的個案數約為1,500至2,000宗，疫情期間因實施防疫措施而顯著下降，但隨着社交活動恢復和防護措施放寬，各種傳染病的案例數量也再次上升，包括甲型鏈球菌感染。而甲型鏈球菌有超過250個品種，且會出現周期性的轉變或變異，不同品種的菌株進入地區後傳播，令感染個案上升，造成病毒爆發。

甲型鏈球菌引起的猩紅熱為本港法定須呈報傳染病，主要影響兒童，症狀包括皮膚紅疹、舌頭表面或會出現如草莓般呈紅色和凹凸的外觀。何栢良表示，本港過去幾年猩紅熱個案的通報數量與目前相當，顯示該病毒具有季節性。

何栢良指，及早就醫並進行快測，有助醫生作出準確評估，避免不必要的抗生素使用和減少感染風險。他續指，快測可於幾分鐘內得到結果，需在喉嚨發炎的黏膜上提取樣本，可在醫生指導下或個人進行採樣，但自行採樣需手機或鏡子等輔助，且試紙伸入喉嚨時容易有反射作用，特別於某些情況，例如兒童喉嚨發炎時，可能需要醫生協助。

何栢良又呼籲，公眾在面對各種傳染病風險時應保持警惕，在日常生活中保持良好的個人衞生習慣，並建議前往日本旅遊的市民，在人群密集的地方應戴口罩，以防飛沫傳播，並注意傷口衞生及消毒，尤其喉嚨不適或有傷口的人士、老年人及長期病患者。

根據衞生防護中心網頁顯示，甲類鏈球菌可透過飛沫、接觸患者皮瘡或觸摸受污染的環境或物件傳播，絕大多數感染症狀輕微，少數情況下會引致侵入性甲類鏈球菌疾病，例如壞死性筋膜炎、鏈球菌中毒性休克綜合症和腦膜炎，長者及幼童、長期病患者或免疫力低人士風險較高。