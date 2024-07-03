新界南反詐騙拘逾300人　涉款超過3.7億元

今年1月至5月，全港一共錄得超過15,000宗騙案，當中新界南佔逾3,600宗，涉及騙款高達6.4億港元，損失最高一宗是假冒內地官員的電話騙案，該名受害人被騙走約7,900萬港元。新界南所錄得的騙案中，有4分之1屬於網上購物騙案，而投資騙案和冒充客戶服務的電話騙案的宗數亦較多。

為了加強打擊詐騙罪行，新界南總區執法部門於6月17日至7月3日展開代號「淺岸」的大型行動，以涉嫌「以欺騙手段取得財產」、「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪拘捕223男78女(18至79歲)，檢獲1部手提電腦、1部打印機、2個偽造印章、49份偽造文件及15部手機，同時成功偵破220宗不同類型騙案，涉款超過3.7億港元，目前已凍結逾300萬港元的騙款。被捕人士分別報稱為運輸工人、地盤工人、售貨員、侍應及無業人士等，當中部分是集團骨幹成員，另有不少人是傀儡戶口持有人。

調查人員分享其中一宗假冒內地官員騙案的案情，指在6月下旬，案中受害人分別接到兩個自稱內地官員的騙徒來電，聲稱他牽涉內地一宗洗黑錢案，受害人聞言感到擔心，並在慌張下配合要求，包括每日定時以通訊軟件交代行蹤，以避免「返回內地被捕」。

騙徒之後會安排一名「特勤人員」接觸受害人，他現身時會穿上整齊西裝，以及出示一張內地執法部門的職員卡，並準備一些保密協議，協議上列出受害人的姓名及證件號碼等。受害人簽署後，需要手持該份協議用手機拍照「作實」；而「特勤人員」與受害人接觸時，亦會準備印章等道具，藉此加強可信性。

相隔數日，騙徒再致電受害人，指他只要以轉帳方式支付保證金，便可以免受刑責。受害人有見及此，遂將約33.5萬港元存入騙徒指定的戶口，直至匯款後再察覺事有蹊蹺，於是報案求助。人員分析情報及翻查大量「天眼」影片的同時，涉事「特勤人員」又聯絡受害人，聲稱有其他保密文件需要簽署。人員藉此機會，趁騙徒現身時將他拘捕。

被捕23歲男子報稱電腦程式員，人員揭發他藏有超過80張已被簽署的保密協議，最早一宗騙案是發生於2023年12月。人員根據協議上的有限資料，暫時聯絡到40名受害人，初步估計他們被騙走共約1,700萬港元。

而在網上購物騙案方面，執法部門在今年2月接報，得悉有市民在網上買賣平台放售一支價值約6萬港元的紅酒，騙徒其後與其接洽，假扮有意購買該支紅酒，雙方最終達成買賣協議。受害人在網上銀行收到買家入數，以為萬無一失，繼而與一名男「買家」當面交收。直至後來有銀行職員通知受害人，指較早前存入他戶口的6萬港元是來自「空頭支票」，受害人驚覺陷入「彈票黨」陷阱，隨即報案處理。

人員展開深入調查，鎖定該名收貨男子的身份，並確定他在案發時曾用銀行的櫃員機存入「空頭支票」假裝入數。另外，人員亦調查「空頭支票」的持有人，發現戶口已被銀行取消，不會有結餘支付款項。惟詐騙集團仍然利用該戶口的支票，犯下另外63宗同類型騙案，涉及騙款共約230萬港元。行動中，人員將涉案人等一網成擒，以涉嫌「串謀詐騙」拘捕收貨男子及其同黨，包括「空頭支票」戶口持有人，相信行動已成功瓦解該個活躍於本地、專以網購為幌子的詐騙集團。