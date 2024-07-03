議員批社工註冊局透明度低　有護短之嫌　立場凌駕專業

立法會今日(3日)二讀辯論社工註冊修例，議員廖長江指社工天職是協助社會上有需要人士提供服務，理應品行端正，但當局不時收到不同界別對社會工作者註冊局的質疑，如曾有多位干犯嚴重罪行，包括藏毒、販毒、藐視法庭的社工，仍然獲社工註冊局通過其註冊或續牌的申請，令市民憂慮社工質素，顯示政府有迫切需要完善註冊局的管治。

他又指翻看社工註冊局的全體會議紀錄，自去年12月5日後，再無更新紀錄，公眾無法監察註冊局的工作，會議涉及社工註冊投訴個案、定罪等部分，同樣隱去相關資料，他表示社工註冊局同為法定機構，這種「低公開、低透明度」的管理，難免會引起市民對註冊局有「護短」的觀感，是不能接受，必須盡快糾正。

本身為註冊社工的議員鄧家彪表示，對社工註冊局表現有「5個失望」，第一為任由反中亂港勢力綁架，立場凌駕專業，排斥理性和專業聲音；第二為註冊局對提升社工專業能力毫無寸進，讓社會對社工質素有所懷疑，只需400港元就可續牌；第三為註冊局對專業互認交白卷；第四為註冊局沒有嘗試為社工專業細緻分工、深化發展，稱建築業工人也有專攻專項；第五為註冊局和政府持續維持對立關係。

待鄧家彪發言完畢後，議員狄志遠提出有規程問題，稱鄧家彪指社工註冊局過往沒有做好持續進修工作，但狄志遠指註冊局過去沒有這些職能，想詢問鄧家彪為何對此失望。

但立法會代主席指狄志遠有自己發言的時間，可在該時間提出觀點。而鄧家彪則回應指，社工註冊局絕對有法定角色和職責。