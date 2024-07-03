議員倡綠色運輸延至啟德醫院　政府稱有技術困難

有議員今日(3日)在立法會會議中指啟德發區的兒童醫院和興建中的啟德新急症醫院，存在交通運輸服務不足的問題，質詢當局會否考慮將擬建的啟德智慧綠色集體運輸系統延伸至啟德醫院。當局指有關主張會受制於啟德前跑道區住宅帶現有或已規劃發展用地，對項目的成本和營運效率影響頗大，又強調啟德發展區內的道路網絡已大致發展完成，足以應付現時和未來區內的交通需求，政府會持續觀察交通情況，有需要時可考慮優化。

議員陳凱欣指有醫護人員反映兒童醫院附近沒有鐵路站，加上公共交通服務不足及道路規劃等問題，對病人、家屬及醫護人員均造成不便。而毗鄰兒童醫院的啟德新急症醫院將於2026年竣工，屆時區內的交通壓力勢必上升，質詢政府有否就兒童醫院的交通配套及道路規劃問題。

運輸及物流局副局長廖振新回覆指當局已就啟德發展區及新急症醫院的工程進行多次的交通影響評估，結果顯示醫院建築及使用期間，通往醫院的交通流量有所增加，但即使在繁忙時段，總流量亦不會超出該區交通網絡的可承受量。在公共交通運輸方面，運輸署一直就兒童醫院和新急症醫院，與相關部門保持聯繫，因應兩項目的進度和完工日期，預先規劃適切的交通服務以應付乘客需求。

至於啟德智慧綠色集體運輸系統的走線延伸至兩所醫院，走線將受制於前跑道區住宅帶現有或已規劃發展用地，加上住宅帶的空間十分狹窄，難以提供足夠空間給擬議設施，有關建議對項目的成本和營運效率影響頗大，其可行性有待確立。

對於官員的回覆，有議員表示極度失望，指目前啟德發展區內的交通設施肯定不能滿足居民訴求。另一議員楊永杰指啟德發展區的交通一直為人詬病，而有關醫院服務逾百萬人口，質疑新增巴士線和專線小巴輔助線，根本解決不了問題。為方便市民前往醫院，他希望當局考慮設立行人運輸帶。

廖振新重申，延伸啟德智慧綠色集體運輸系統的走線，技術上有是困難，但當局方方面面都會考慮，不會排除其可行性。他說明白老人或病人的情況，除步行外亦需要多些接駁交通工具，不過現時已有小巴接駁至不同的港鐵站。他承認目前的班次可能是有點疏落，但希望隨住多些居民入伙，當使用量增加，網絡班次亦會提升，交通運輸網絡會更方便。中九龍幹線的工程正加速進行，相信可在明年年底前完成，並會考慮設立行人運輸帶的主張。