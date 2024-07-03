中大二號橋暴動　控方就被告脫罪上訴　上訴庭裁定發還重審

網民於2019年11月發起「黎明行動」在多區堵路，執法人員欲進入中文大學搜查，引起中大生反彈，雙方於中大二號橋爆發激烈衝突。期間4名來自不同院校的學生被捕，被控暴動及使用蒙面物品等罪。其中兩人經區域法院審訊後，被裁定暴動罪名不成立。律政司事後以案件呈述的方式提出上訴。高院今日（3日）處理其中一人的上訴，裁定律政司上訴得直，案件發還予原審法官處理。案件將於9月5日在區院提訊，期間答辯人續准保釋。

今日應訊的答辯人是李俊皓（25歲），他與同案被告陳起行（22歲）、張俊浩（18歲）及鄧希雯（23歲），同被控於2019年11月12日在中大二號橋及環迴東路一帶，與其他不知名人士參與暴動。經審訊後，李慶年法官裁定陳及李的暴動罪名不成立，張及鄧則罪成；陳另被裁定在非法集結中使用蒙面物品罪成。早前有報道指，陳起行已離港。

原審法官李慶年裁決時指，未有足夠證據證明，陳與李是否身處暴動核心範圍及逗留時間。律政司今日陳詞時表示，雖然無證據證明答辯人在暴動核心逗留多久，惟本案有其他壓倒性證據，認為原審法官犯錯。上訴庭法官指，暴動範圍煙霧瀰漫，答辯人在展開驅散行動後不久便被捕。上訴庭法官明言，無論答辯人何時到達，都必然看到相關情況，裁定律政司上訴得直，把案件發還予原審法官處理。

案件編號：CACC43/2022