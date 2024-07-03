以假文件安排外傭來港打工　63歲女主腦被判監41個月

入境處早前展開「鐵盾」執法行動，搗破一個以虛假文件安排外傭來打工的犯罪集團，拘捕集團女主腦、成員及涉案外籍人士共18人。該名63歲女主腦早前經法庭審訊後，被裁定4項串謀詐騙及2項行使虛假文書副本罪名成立，今早(3日)被法庭判處入獄41個月。

入境處總入境事務主任(外傭專青調查)陳志偉表示，入境處早前處理外籍家庭傭工簽證申請時，懷疑當中遞交的文件有虛假成分，案件交由調查科跟進。經深入調查後，揭發有關的外傭中介於過往遞交的不同個案申請中，有關僱主的補充證明文件，包括地址、經濟證明文件均有錯誤，例如不同僱主名下的電費單和水費單編號及費用一樣，不同僱主存款通知書同樣出現串錯字情況，經向相關單位及公司核查後，證實該些文件均為偽造或經竄改。

入境處經連月調查及深入分析，揭發涉及40宗有可疑個案，涉及26名家庭傭工，並鎖定一個安排外籍人士利用虛假外傭合約來港打工的犯罪集團。其後，入境處突擊搜查全港超過20處地方，拘捕1名集團女主腦、5男9女(33至51歲)外籍人士、2名僱主及1名59歲男子共18人，檢獲逾100件證物，包括2部手機、2部電腦、大量虛假水電費單、存款單及虛假合約等。

根據調查所得，該名59歲男子涉嫌協助犯罪集團取得他人資料及虛假文件，被捕外籍人士因不想、或因無經驗而不想從事家庭傭工，但欲在香港工作，遂透過朋友介紹認識犯罪集團主腦，雙方達成協議後，外籍人士便支付費用，犯罪集團即以欺詐手段申請簽證。主腦透過該名59歲男子取得他人個人資料，包括香港居民身份證副本、虛假水電費單及銀行存款單副本，然後叫外傭不斷遞交申請簽證，當簽證主任發現申請有可疑，要求進一步提交資料及相關文件時，集團女主腦則聲稱文件遺失、或不回應處方要求，以及撤回申請。

至於涉案的僱主，是在不知情下被盜用其資料，他們聲稱沒有聘請有關外傭，不知道為何個人資料被盜用。有關外傭無論申請簽證是否成功，俱需繳付4萬港元費用，相信犯罪集團至今獲得逾100萬港元得益。另外，該名59歲男子，早前於沙田裁判法院被裁定2項詐騙罪名成立，被判囚15個月，其中6名外籍人士亦被定罪和判監。