屠龍小隊案　專家證軟件Cellebrite可還原被告手機部分訊息

2019年「屠龍小隊」等人涉嫌放置或引爆爆炸性裝置、管有手槍及串謀謀殺執法人員，事件中多人被捕，部分人被控串謀引爆訂明目標罪，違反《聯合國（反恐怖主義措施）條例》，是律政司首次引用該罪作出檢控，一旦罪成可被判終身監禁。涉案6男一女不認罪，案件今（3日）在高等法院續審。控方傳召專家證人就軟件Cellebrite作供。

早前證供提及，執法人員使用軟件Cellebrite還原被告賴振邦手機內，已刪除的Telegram訊息。執法人員吳曉㬢今以專家證人身份作供。吳稱，自己於2013年開始處理數碼法理鑑證工作，至2020年已處理約500宗案件，約一半牽涉Cellebrite。他亦曾4次以專家證人身份在法庭作供。吳表示，Cellebrite可以擷取裝置中被刪除的資料，但並非全部。吳明天將繼續接受辯方盤問。控方案情接近尾聲，除了吳之外，尚餘一名控方證人，就Telegram相關事宜作證。

7名不認罪被告分別是張俊富、張銘裕、嚴文謙、李家田、賴振邦、許湛榮及女被告劉佩凝，年齡介乎20至29歲。首6名被告同被控《聯合國（反恐怖主義措施）條例》下的「串謀犯對訂明標的之爆炸罪」，及屬交替控罪的「串謀導致相當可能會危害生命或對財產造成嚴重損害的爆炸」。6人另被控串謀謀殺香港警察。李家田另被控「意圖危害生命而管有槍械及彈藥」罪，劉佩凝則另被控「串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為」罪。

案件編號：HCCC 164/2022、HCCC 255/2023