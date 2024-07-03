旺角藥店「両變錢」蟲草磨粉劏內地客　職員判監四周兼賠款

去年9月，香港海關接獲一名內地遊客舉報，指一間位於旺角區的藥店，有一名男職員向其銷售蟲草，當日受害人已在店中選購了1400港元的藥物，惟該職員表示只需購買1680港元的蟲草，便可免除早前購買藥物需繳付的1400港元貨款。

受害人需多次明確查問，是否就所有貨品只需繳付1680港元，惟該職員對有關查問一直含糊其辭，並遺漏貨物的總價，例如只回覆受害人1680這個數字，以及一両有十錢，讓受害人相信僅用1680港元，便可購買一両蟲草及早前選購的藥物。

直至蟲草被磨粉，該職員先向受害人表示，蟲草是1680港元一錢，購滿一両才可把早前購買的藥物全數免單。由於蟲草已被磨粉，縱使受害人已向職員爭辯，最終受害人需繳付16800港元，即預期售價的10倍購買。

該職員今日(3日)在法庭已被定罪，主任裁判官在判刑時，考慮到犯案地點在遊客區，而受害人是一名遊客，有關罪行影響香港的聲譽及形象，因此刑罰須具阻嚇性，因此判處被告即時監禁4星期，及需向受害人賠償16800港元。海關歡迎法庭裁決，認為裁決對業界作出了清晰明確的警示，此類俗稱「斤、両、錢」的不良營商手法足以被判處監禁，海關絕不姑息此類違法行為，會繼續嚴厲執法。

海關同時呼籲業界切勿心存僥幸，消費者應光顧信譽良好的商戶，保留單據，如遇到懷疑不良營商行為，應向海關作出舉報。根據《商品說明條例》，任何商戶如在交易過程中遺漏或隱藏重要資訊，因而導致或相當可能導致消費者作出交易決定即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬港元及監禁5年。