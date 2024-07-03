六月降雨量減少　連日高溫打平多個紀錄

剛過去的5月天氣酷熱，天文台今日（3日）回顧上月天氣情況，指本港6月上旬普遍較多雲及有驟雨，而下半月本港普遍晴朗並出現高溫天氣，打平多個最高溫記錄。6月20日至28日連續9日出現酷熱天氣，亦為同期其中一個最長記錄。整體而言，6月較多雲，平均雲量為86%，高於正常值9%；整月總日照時間為116.3小時，較正常值低約19%；平均氣溫為攝氏28.8度，較正常值高0.5度。

天文台表示，本港上半年異常溫暖，錄得平均最低氣溫攝氏21.4度，為有記錄以來同期最高；平均氣溫攝氏23.3度，打平最高記錄。其中，6月21日夏至當日，錄得最高氣溫攝氏34度及平均氣溫攝氏30.8度，亦打平了有記錄以來最熱的夏至。另外，6月28日下午，港島以西海域曾出現水龍捲。

雨量方面，天文台上月錄得總雨量為281.3毫米，較正常值的少約43%；上半年累積雨量為863.4毫米，較同期正常值少約20%。熱帶風暴馬力斯於6月1日清晨在廣東登陸，其後逐步減弱為低壓區。其外圍雨帶於當日為本港帶來狂風大驟雨，各區平均錄得超過30毫米雨量。而月中受一股活躍的西南季候風影響，本港多處於6月14至16日錄得超過80毫米雨量；而北區、大埔及荃灣區的雨量更超過200毫米。天文台於14日發出紅色暴雨警告，並錄得超過4千次本地雲對地閃電。而15日，天文台則曾三度發出黃色暴雨警告。