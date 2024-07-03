承認社工註冊局有改善空間　社福界議員冀政府與社工保持溝通

針對社工註冊修例，社福界議員狄志遠強調每一位社工，每日為弱勢社群所付出的辛勞不會較勞福局局長為少，形容社工是局方的好夥伴，值得珍惜。然而過去20年實施一筆過撥款，再加上不斷削減福利開支，社工長時間面對不合理待遇，工作量大問責要求高，加上社署過分的管理等等，種種都嚴重打擊同工的士氣，導致今日社工流失率達歷史高峰。

雖然面對沉重壓力，但社工仍站在前線崗位，他呼籲大家多認識社工工作，寄以支持和信任，不要再打擊和針對社工團隊。他承認註冊局是有改善空間，作為專業團隊是有責任推動社工發展和持續進修，因此期望同要求今次條例草案的目的，能讓社工邁向更專業的方向。有人表達註冊局需要改革，但亦有人表示憂慮，因此他希望當局多與社工保持溝通和解說。

他認為註冊局要達到多元和均衡的內涵，成員要包括大學社工係教授、社工專業團體代表、以及服務使用者和其他界別的代表。他說以往社工註冊局的對與錯已成過去，盼將今次修例看為機遇，確保社工專業質素，達致社會和弱勢社群的最大利益。

另一議員管浩鳴指回歸後香港陷入泛政治化，部分社工走在反政府的最前線，在2019年修例風波後，有社工作出違反法律、危害國家安全的行為，令專業形象受到嚴重損害，而有社工在委員強烈反對下，仍以多數票批准曾干犯嚴重罪行者的註冊或續期申請，並且委任一名正由法庭處理其暴動罪控罪的社工加入註冊局的紀律委員會備選委員小組，令社會質疑。他表示，雖然有部分人認為增加委任成員名額時削弱「專業自主」的行為，但他指選舉背後有很多利益關係，局方為人大學社工系教授、機構主管等，反而能以持平態度處理事件。

本身為註冊社工的林素蔚指「冰凍三尺，非一日之寒」，社工註冊局浮現的一系列問題，並非最近才出現，她舉例政府從2022年就將危害國家安全罪行納入《社會工作者註冊條例》附表2，但註冊局至今未採取行動建立機制，質疑為何一直被擱置，認為無非是有人「拖得就拖」，等到要改革就乾脆辭職，她指有7位民選成員相繼離任，斥政治表態比他們所肩負的責任更重要，而作為一個法定機構，她指如此的行事方式實在讓人難以信服。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，經法案委員會討論後，政府採納並提出各項修正案，包括註冊局主席由行政長官委任正副主席；更改書信宣誓，要求成員在政府官員面前作出宣誓；任何註冊社工干犯危害國家安全罪行必須立即在名冊中剔除，三讀後今星期五刊憲並實行，隨即進行宣誓。

孫玉菡表示隨着條例通過，註冊局重回正軌，運作和決定都可以以公眾利益為依歸，條例會在星期五刊憲，意味星期五條例正式生效，舊有註冊局成員會停止運作，新委任成員會進行宣誓儀式，確保註冊局無縫交接，同一天由新委員新運作。

被問到改變會否令社工辭職，他指條例提供更堅實和安全的基礎，也能讓更多年輕人成為社工。

被問到如何看待7位民選成員辭職，以及會否進行補選。孫表示新修訂條例中，由選舉產生的的委員出現請辭和出缺，離開任期不足一年便不需要補選，意味着他們辭職不會影響社工註冊局運作，而有一位選舉產生委員表示會出席宣誓儀式，他指法例對於宣示要求講的很清楚，需要按照宣誓儀式、真心真誠地作出宣誓，他強調會嚴格按照條例要求，確保宣誓的人真心、真誠的宣誓，只要他真心真誠，便可通過要求成為註冊局成員。

議員李世榮指條例推出後，有人認為條例剝削民主成分，但他認為如果作為法定機構有法不執、有例不依，需要撥亂反正，希望社福界不要有太多揣測，而社福界代表議員也表示支持修例，證明對條例有信心。