3成借款作手續費　年利率高法定5倍　搗黑幫高利貸集團拘22人

深水埗區執法部門留意到2024年1月至5月期間，區內涉及收債相關的刑事案件有顯著上升，故此人員於今年第二季，採取代號「旋木」的執法行動，透過情報搜集及分析，鎖定一個相信由黑幫操控的高利貸集團，以及多名參與非法收債人士。他們分別涉及深水埗區至少30宗非法收債的刑事案件，案件類型包括刑事毀壞及刑事恐嚇。

今年6月22日至7月2日，深水埗區執法部門共拘捕20名本地男子及2名本地女子，年齡介乎14至69歲，當中包括兩名14及15歲少年。被捕人分別涉嫌以過高利率放債、刑事毀壞、刑事恐嚇及洗黑錢罪被捕，相信行動已瓦解一個活躍西九龍區的高利貸犯罪集團。

其中在6月22日至7月2日期間，人員共拘捕11名作出刑事恐嚇收數的登記人，以及5名作出淋紅油的犯罪行為人士。此外，人員於6月24日持搜查令，突擊搜查一間位於佐敦、持有放債人牌照的公司，期間拘捕公司負責人，兩名股東及3名員工(5男1女)，他們涉嫌以過高利率放債、串謀以過高利率放債等罪名，同時搜查了逾800份借貸文件，並檢走330萬港元現金、5部電腦、15部手提電話。初步調查顯示，相關財務公司名下的銀行戶口，在過去半年有超過3000萬港元的交易紀錄，其後人員在公司負責人位於大角咀的住所，檢取一隻名貴手錶及一部名貴房車，總值約100萬港元，相信是犯罪集團的犯罪得益。

人員指出，該高利貸犯罪集團會透過網上宣傳及電話應用程式接觸市民，藉快速批核借貸、借貨人只需到財務公司花約10多分鐘時間，或直接透過電話或社交媒體提交個人資料便可完成借貸，短時間內可獲批核現金。但過程中，犯罪集團會以不同藉口，如手續費或轉介費等為由，扣除借貸人10%至35%的借款。

在眾多舉報中，其中一名借貸人欲借取2萬港元，結果被扣取借款的30%、即6000港元現金作為手續費，涉案財務公司同時要借貸人每15日便要還款2200港元，5個月內連本帶利還超過22000港元。經法證會計計算後，這單案件的年利率高達257.77%，比起法定最高年利率的48%高出5倍。

另外，有關財務公司會委託專門收數人士進行非法收數，包括前往目標住宅及公司單位，以恐嚇形式向借貸人收數，又或在單位外淋油、張貼寫有借貸人個人資料的追數字條、透過電話或社交媒體，向借貸人及其親友作出滋擾及恐嚇。初步調查顯示，涉案財務公司營運至少1年，受害人借貸金額介乎數萬至50萬港元。至於兩名涉案的14及15歲少年，俱涉嫌刑事毀壞被捕，初步相信他們收取數百至數千港元酬勞犯案，但他們最後可能卻分毫未獲。