白內障新症達15萬　近半患者屬不緊急　輪候時間中位數逾2年

根據政府公布的最新統計數據，於去年4月至本年3月期間，在公立醫院白內障手術的病人的輪候時間中位數最少為11個月。有議員擔心白內障患者在等待期間病情惡化，就有關手術輪候情況向政府提出書面質詢。政府回應指，白內障病人會按病情分優次。情況緊急的病人絕大部分會於1至2個月內獲安排手術；而不緊急的病人則會獲安排覆診，適時接受手術，輪候時間中位數為2年多。根據政府數字，2023至24年度白內障新症有15.3萬名，緊急患者有約45,259名，而屬不緊急的例行類別病人則有76,393名。

政府表示，醫管局轄下的眼科專科門診會因應輪候白內障手術病人的病情緩急及臨床情況，分流病人為第一優先類別（緊急個案）、第二優先類別（半緊急個案）及例行類別（穩定個案），並會按優先類別盡快安排病人進行手術。第一優先類別包括雙眼患有成熟白內障或視力嚴重受損的病人，一般會獲安排於少於兩個月內接受手術；而第二優先類別則包括有特別職業需要，或其中一隻眼睛的視力很差的病人，一般會獲安排於1年內接受手術；至於例行類別則包括臨床情況穩定，且視力相對較佳的病人，會獲安排覆診，並適時接受手術。

根據醫管局數據，2023至24年度，第一優先類別的新症病人有4.5萬，輪候時間中位數為1個月，90%病人輪候時間為2個月或以內；而第二優先類別新症病人有3.2萬名，輪候時間中位數則為7個月，90%病人輪候時間為14個月或以內；至於例行類別，新增病症有7.6萬宗，輪候時間中位數為26個月，90%患者輪候時間為53個月或以內。

政府又指，局方透過不同措施，縮短白內障病人手術輪候時間。例如「耀眼行動」，透過公私營協作模式，為參與計劃的病人提供8千港元資助。過去5年，局方共發出超過5萬封邀請信，有超過1.2萬名病人參與計劃，其中25%參加者合資格獲豁免手術自付額。政府亦推出「醫管局白內障手術特別計劃」，提供津貼予現職醫生，於工作以外時間為病人進行手術，以提升相關服務量。