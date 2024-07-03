葵涌搗非法加油站　檢值逾17萬元柴油

消防處人員今日(3日)中午約12時，在葵青區一帶進行針對性打擊非法加油活動的行動，並於葵涌葵和街搗破一個非法加油站，檢獲超過7,000公升柴油，市值超過17萬港元。

行動中，人員發現一部無牌油缸車、一部儲有柴油的輕型貨車、一批未能符合《危險品（管制）規例》所訂明的包裝、標記及標籤規定的容器及大批入油工具，並截查一名女子，懷疑與案件有關。她涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。同時，本處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。

消防處一向致力打擊任何形式的非法加油活動。本處重申，從事非法加油活動罪行嚴重。根據《消防（消除火警危險）規例》第19條，任何人為提供受管制物質以供轉注入汽車油缸的業務的目的，而在任何處所之內或之上管有或控制受管制物質，即屬犯罪。違者一經定罪，最高可被判罰款10萬港元及監禁6個月。

此外，在新修訂《危險品條例》下，柴油的一般豁免量為500公升。任何人士如製造、儲存、運送或使用超過豁免量的危險品，均須領有消防處根據《危險品條例》所發出的牌照。