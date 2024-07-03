議員跟進東方檢舉YouTube淫片　商經局上半年收20投訴涉100片

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量色情、暴力及血腥的影片，監管不力。東方傳媒機構(下稱「東方」)今年初起，分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出22次檢舉及投訴。立法會議員周浩鼎今日(3日)向當局提出書面質詢，指今年3月有傳媒機構向電影報刊辦檢舉影片分享網站YouTube上共10條涉及色情及不雅的影片，審裁處其後把當中一條音樂影片評定為暫定類別第III類(淫褻)物品，然而該影片在有關報道刊出時仍未被下架。當局書面回覆指電影報刊辦今年上半年收到的投訴涉及100條影片，當中13條被評定為第III類，已採取行動使其無法在本港播放。

署理商務及經濟發展局局長陳百里書面答覆指，電影報刊辦在2024年上半年分批收到20宗對有關境外影片分享網站的投訴，共涉及100條影片，當中13條影片被審裁處評定為第III類，電影報刊辦在獲悉審裁處的暫定評級後，已即時把個案轉交警務處跟進，其後亦多次檢視相關網頁，確認相關平台已就所有13條影片採取行動，包括將相關影片刪除或封鎖，使相關影片無法在香港播放。

當局又指，以投訴為主導及業界共管方式，處理網上發布不雅及淫褻物品的投訴，如有使用者發布第三類淫褻物品，互聯網供應商應將其刪除或封鎖。如涉及境外網頁，警務處或電影報刊辦會把個案轉介其他地區執法機構或境外網站營運商。不過，數字顯示，淫審處過去5年只收到14宗就網上影片懷疑屬淫褻物品的投訴，全部分類為第三級，轉交警方跟進。其中一宗涉本地營運的互聯網平台，接獲轉介後已將影片封鎖。

而淫審處過去5年，平均每年就約50件物品評級，被裁定為第三級的物品共有12項。檢控方面，去年共有18宗違反《淫褻及不雅物品管制條例》下禁止發布第III類(淫褻)物品的檢控，一共有18人被控，全部被定罪。