要求兩電強化抵禦惡劣天氣能力　包括改善避雷系統

電力事故頻生，有指是受到極端天氣影響。機電工程署署長潘國英今日(7月3日)及上周四(6月27日)到訪兩電，了解兩電應對惡劣天氣方面的工作，並與高層人員會面，要求兩電強化供電系統抵禦惡劣天氣的能力。

潘國英今日到中電位於屯門的龍鼓灘發電廠視察，並聽取中電就應對惡劣天氣對電力系統影響的改善計劃，包括加強利用創新科技維護供電設施、加裝架空供電系統的避雷裝置、強化發電廠和變電站的防水浸措施，以及全面檢討資產管理和維修保養系統等。會面期間，潘國英要求中電盡快落實有關計劃，包括發電廠有關避雷系統的檢討工作和相關改善工程，並積極探討其他額外可行措施以進一步強化供電系統抵禦惡劣天氣的能力。中電對以上建議反應正面，承諾會積極尋求方法盡快落實有關計劃 。

上周四潘國英到港燈位於南丫島的南丫發電廠視察，了解港燈就強化其供電系統抵禦惡劣天氣能力的工作，包括提升供電設施抵禦惡劣天氣的設計標準，以及防止發電廠和變電站受水浸影響的相關措施，例如南丫發電廠抵禦風暴潮與越堤浪的工作。