港鐵軌道智能監測　行車實時收集數據早揭問題　增維修效率

為把握收車後黃金兩小時，港鐵公司近年推展「智慧維修」，應用創新科技，包括軌道及車輪智能監測系統，在行車時間實時收集數據，包括軌距、列車震動幅度等，並透過大數據分析，及早發現軌道損蝕等潛在問題，冀提升整體維修效率及質量。軌道智能監測系統於2020年率先在東鐵綫試行，至今港鐵每條鐵路線各有兩列載客列車裝有軌道智能監測系統；而車輪智能監測系統則於去年起在荃灣綫試用。

現時港鐵工程團隊須把握非行車時間，即收車後的黃金兩小時，每晚完成超過200項工作，包括軌道、架空電線、配電系统、信號設備、軌旁設備、土木工程等。港鐵公司車務工程服務及創科總管陳慶強表示，隨着鐵路網絡擴大及多個新鐵路項目逐步推展，港鐵近年積極推動「智慧維修」，希望引入創新科技，加快應用影像分析、物聯網、人工智能及大數據分析等技術，提升整體維修效率及質量。

路軌是重要的鐵路設備，陳慶強表示，港鐵於2020年率先在東鐵綫試行軌道智能監測系統，在列車轉向架內安裝震動感應器及激光探測相機，藉此在行車時持續收集列車與軌道的數據，包括軌距及列車震動幅度，並傳送到車務數據中心作分析；而列車的震動幅度可反映軌道實時狀況，例如軌道不平。他提到，今年4月中，有列車經過某線路道岔時，監測系統發現列車的震動幅度有上升趨勢，團隊在收車後到該處檢查，發現有部分道岔出現損蝕，團隊隨即填補損蝕。

陳慶強表示，透過行車期間收集的數據，軌道智能監測系統能定點反映軌道在實際營運環境的狀況，有助工程團隊進行更針對性及更精準的維修，亦可提早發現「端倪」及潛在問題的發展趨勢，以便團隊及早處理，做好「預測性維修」。他續指，工程團隊亦會繼續沿用傳統軌道檢測，包括在非行車時間進行目測檢查、超聲波軌道探測車，以及染料滲透測試，以確保路軌狀況良好。

列車方面，傳統車輪需按行車里數定期進行恒常保養維修，並須在車廠內透過人手測量車輪損耗。為加強對車輪的實時監測，港鐵研發車輪智能監測系統，在現有的軌旁設備安裝智能感應器，時實收集行車數據，並透過演算法，紀錄及反映每個車輪的健康狀況，有效預測異常情況及跟進。陳慶強表示，系統去年已於荃灣綫試用，比對維修記錄，系統曾在個別車輪進行維修前最早一個月，發出偵測到潛在異常的通知，反映系統有效預測潛在異常，可靠性高。他續指，團隊會檢視數據並調整系統，待系統成熟會推展到其他線路。

陳慶強提到，團隊期望突破以往依賴非行車時間做檢測的局限，透過智能感應器，持續收集列車行車時的數據，加強實時監測。他強調，在非行車時間內進行的維修保養工作行之有效，會繼續進行，而附加的智能監測系統旨在加強實時監測，運用大數據分析，協助維修人員更善用排行車時間，提升維修效率。港鐵將於下月28日，暫停來往太子至何文田站的觀塘綫列車服務，以更新鐵路設施。陳表示，團隊計劃嘗試應用不同的創新科技，希望執行工序時更暢順。