禮貌運動上月剛推出　巴士司機及酒店接待員「跳掣」爆粗罵客

政府宣布6月推行「全城禮貌運動」，推廣「好客之道」，讓每一位香港市民都成為「禮貌大使」，但未必人人積極參與。網上流傳兩條服務行業員工爆粗罵客人的影片，據報其中一條片拍攝在沙田大涌橋路一酒店，片段首見一名前枱男接待員與一名男顧客口角，期間接待員突然「跳掣」連橫爆粗，並喝斥顧客「X你老X，我幫緊人哋個客，你做乜X嘢呀你？你係咪傻X咗呀？」，男顧客隨即反擊「你真係傻X咗呀！」，酒店職員的行為亦令旁邊另一同事為之側目，但未有上前調停。影片亦於此結束。

另一條影片開始見一輛九巴駛至尾站機場客運大樓地下巴士站，疑因無乘客撳鐘落車，於是直接駛往巴士員工休息區收車；期間，車上一名男乘客不滿車長行徑，詢問車長「你叫咩名？」，車長一邊落車一邊回應「你都黐X線㗎」，男乘客反駁「你先黐X線啊，奇奇怪怪嘅你」，車長回頭指罵「X你老X，做咩啊？奇乜X嘢怪啊？」，其後更向男乘客咆哮「我X臭你老X，你扮X晒嘢啊，你叫咩名啊？你乜X嘢身份證啊？你都白癡」。

期間，車長更取出手機反拍男乘客，更指「咪X走啊！」，男乘客則指「我依家返去，返去機場啊！」，車長一邊舉機一邊狂鬧「我依家X你老X啊，你搭巴士大X晒，X你老XX，乜X嘢，大家鬥影囉」，雙方亦為投訴問題，互相指罵，車長更情緒激動，粗口橫飛，最終雙方不歡而散。上述兩條影片均未有交代拍攝日期。

事發後，涉事巴士公司及酒店均有回應，指已就事件作出調查，並會對涉事員工作出處分。