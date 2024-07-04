六旬漢暈倒獲5市民施救 女兒致謝「你救了我爸爸等於救了我一家」

獲救六旬漢女兒在網上發貼文尋救命恩人及向他們致謝。

一名姓楊女子於上周日(6月30日)在網上發貼文，指其60歲父親於（29日）10時半左右乘坐港鐵，當列車駛至近長沙灣站時在車廂內暈倒。她指當時幸好有乘客出手向其父相救，並施心肺復甦法及使用自動心臟除顫器。她續指其父當時心臟驟停約20分鐘，醫生指幸好當時有人為他施行心肺復甦法（CPR），及時送院搶救後情況穩定，翌日已經甦醒。楊女特在網上發貼文尋找「救父英雄」，希望能夠好好答謝他。

有網民找到當晚有份出手相救男子發出的貼文，他指當日與一對情侶及兩名男子合共5人為叔叔施救，其中兩男為事主進行電擊及做心外壓，叔叔當時有稍微恢復意識，其後情侶不停拍佢，「先生先生，先生先生」；隨後救護員趕至，為叔叔進行急救兩男稱救護員為「師兄」，故相信兩人為消防或救護員，發文者指叔叔扶了上床好似識少少手腳反應，希望吉人天相。

楊女在貼文下留言，表示感激其救父之恩，亦報平安指父親已在翌日早上甦醒，並正慢慢恢復當中。她指當晚其母在家裏一直等不到父親回家，心裏着急之際收到執法人員電話，得知父親在歸家的路途上出事。她指自己原定7月中畢業，一早約定父母當天一同合照拍攝畢業相，差點就與父親陰陽相隔，成為憾事。故此非常感激當晚有份救父親一命的好心人楊女直言「如果沒有你，我這個家就散了」！