兩中華白海豚擱淺貝澳沙灘死亡　初生海豚僅剩骸骨

中華白海豚在香港水域生活，惟大嶼山水域的相關遇見率持續下跌。在貝澳天后廟附近的沙灘，有人發現兩條中華白海豚死亡並擱淺於沙灘，其中一條為初生海豚，而成年海豚屍身嚴重腐爛，初生海豚只剩下骸骨。海洋公園保育基金接報跟進，已將屍體帶回解剖及分析。

海洋公園保育基金指，這兩條中華白海豚屍體被發現時相距不遠，其中長約2.4米的成年中華白海豚嚴重腐爛，另一條初生海豚只剩下骸骨。海洋公園保育基金呼籲公眾，若發現懷疑鯨豚、鯊魚及鯆魚擱淺個案，致電「1823」熱線，提供發現擱淺的時間、地點及相片。保育基金又呼籲公眾出海遊玩時要帶走自己垃圾，亦應盡量避免在船上使用洗頭水和淋浴露，以免未受處理的化學物直接污染海洋環境。

按照漁護署2022至23年度的海洋哺乳類動物監察報告，研究員在2022年4月至去年3月研究期間，在全港10個調查區發現181群中華白海豚，總數達646隻，按年增加16.6%；期內亦發現55群江豚，總數121隻，則按年減少23.4%。不過，研究發現上年度中華白海豚在東北大嶼山及西北大嶼山的每百平方公里遇見率進一步跌至分別0和0.3，形容中華白海豚「在北大嶼山整片水域幾近絕迹」，估計在大嶼山4個調查區內，僅有34條中華白海豚。