港6月PMI降至48.2　連續兩月陷收縮　營商環境轉差

鑑於新訂單與營商活動縮減，香港營商環境持續轉弱。據標普全球公布最新數據，經季節調整後，6月香港採購經理指數（PMI）由5月的49.2降至48.2，連續兩個月處於50以下的收縮區間，且倒退幅度為2022年10月以來最明顯。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，最新的香港PMI所見，新訂單與產量於6月跌幅擴大，反映最新一月的營商環境轉差。在經濟低迷之下，加上區內競爭加劇，企業似乎正在掙扎邊緣。

數據顯示，私營企業於6月連續兩月減產，緊縮程度逾兩年最快，原因是新增訂單進一步萎縮。再者，來自中國內地和海外客戶的新訂單量亦於年中下滑。本地及外部經濟疲弱、競爭激烈等令銷路受影響，另因新訂單減少，積壓工作也連續9個月去化，個別公司更縮編裁員。

價格方面，採購價格通脹捲土重來與員工薪資帶動，6月的投入成本有所上漲。當中，原材料價格向上，導致整體採購價格創3月以來的最大升幅；員工薪資也攀至4個月高位。不過，企業沒有追隨上月由升轉微跌的步伐，反而調高售價。

對於前景展望，儘管受訪企業普遍看淡，擔憂競爭加劇和經濟低迷，但有多家公司看好需求前景並積極採購，故整體悲觀情緒已淡化至7個月低位。

Jingyi Pan認為，隨着負面情緒沖淡，企業繼續大幅增購投入品，反映對後市復甦存有希望，就業水平的下跌幅度並不太大。她續稱，本港企業對前景擔憂，當中包括成本升幅可能蠶食市場需求等因素。雖然成本通脹仍低於平均水平，但成本壓力從而產出價格通脹的訊號已於6月出現，故值得端視進一步的成本升幅將對需求有何影響。