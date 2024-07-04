醉酒大鬧醫院被控行為不檢　庭上播片涉案女警：信錯你班Ｘ街！

中年女警被指休班時身有酒氣，在中文大學醫院情緒激動，被票控一項醉酒及行為不檢罪，她不認罪，案件今（4日）在沙田裁判法院開審。庭上播放片段顯示，女警當日在醫院走廊，遭多名同袍包圍，女警看來怒氣沖沖，說「我真係唔知我做錯啲咩」，警員反指「你依家似個幫辦咩」，叫她冷靜，女警則高呼「我無事，我唔係癲！」、「我當你哋係同事，信錯咗你哋，你班Ｘ街！」

53歲女被告葉文儀，現正被停職。控罪指她於2023年10月22日上午6時25分至7時42分，在沙田澤祥街9號中文大學的醫院7樓，醉酒時在公眾地方行為不檢。同意事實指，被告母親是中大醫院病人，病房位處醫院7樓。庭上播放多段當日警員所拍攝的片段。

其中一段片段顯示，當日被告穿吊帶露肩連身裙，在醫院7樓走廊位置，約5名警員包圍着被告，被告說「你咩事呀你」、「畀我返去，我要睇我媽」，警員叫她「冷靜啲」、「唔好周圍郁，唔好手舞足蹈」，被告反駁「我幾時有手舞足蹈」、「我唔係癲」。警員向被告說「你依家似個幫辦咩，有冇尊重過你職業」，着被告「尊重吓自己，尊重吓份工」。被告稱「我真係唔知我做錯啲咩」，批評警員態度傲慢，揚言會民事起訴，「告Q佢」。

另一段片段顯示，被告謂自己從無講過自殺，向警員說「求吓你畀手機我」、「我同你合作，你同我玩嘢」、「CID嘅嘢我熟過你」，更反問「你當我Kai㗎？豈有此理」。警員又向被告說，覺得她情緒不穩定，認為她有機會傷害他人。之後有警員指控她涉嫌襲擊她的母親。最後一段片段中，被告被數名警員拖拉着，期間被告跌倒，警員讓她在一旁，被告說自己心律不正，稱「求吓你，樽呀，畀脷底丸呀！」又聲嘶力竭喊「護士！護士！」警員則着她放鬆，說已叫了救護車。

案件編號：STS 1358/2024