印度遠洋船運人造花掩飾走私　檢值千萬元電腦主機

上周五(6月28日)，海關透過風險管理和情報分析，鎖定一艘由香港出發至印度真奈的遠洋船，並揀選一個報稱載有人造花的40呎貨櫃進行檢驗。關員在貨櫃內發現大量未列艙單的電腦主機，市值約1,000萬港元。

調查人員表示，海關透過X光影像，發現貨櫃內的貨物密度及形狀與所報稱的人造花並不脗合，其中放在貨櫃最外層的人造花的體積較小、密度較低，至於放在貨櫃中間及後半部分的貨物則排列整齊，影像較為深色，顯示密度較高，明顯是屬於2種截然不同的貨物。基於此一原因，海關判斷貨櫃內混雜走私貨物的機會極高，於是展開跟進調查工作。

人員又指，根據艙單文件顯示，該貨櫃的重量約為20噸，根據調查，印度的市場本來就有人造花供應，而且價錢並不昂貴。另外，利用遠洋船出口人造花至印度，並以此為單一貨品的情況並不常見；再者，如果貨櫃是盛載人造花，一般重量約為1至2噸，利用40呎貨櫃載運人造花至印度，並不符合成本效益，加上其異於尋常的重量，種種迹象引起關員注意，海關打開貨櫃進行檢驗，終揭發貨櫃深處放置大量經重新包裝的電腦主機。

不法分子千方百計利用已報關的貨物作掩飾，企圖瞞騙海關人員，亦不排除打算利用迂迴路線，先將該批貨物運送至印度，及後走私至內地，若然成功偷運，料可逃避約130萬港元稅款。海關會繼續追查該批貨物的來源地及最終目的地等。案件仍在調查中，不排除有涉案人士被捕。