科大5研究獲創科署資助　範疇涉醫藥AI及新能源

為加速推動本地大學科研成果商品化，創新科技署推出「產學研 1+計劃」，與24個大學研發團隊代表簽署合作備忘錄，其中香港科技大學有5個研究項目獲撥款資助，涵蓋基因治療、癌症腫瘤成像、污水處理、感測晶片和人工智能機械人等。科大表示，撥款將支持各研究團隊加快步伐，早日將研究成果惠及市民大眾，達至產業、學術機構及研究三贏。

獲資助研究項目包括，香港科技大學和香港神經退行性疾病中心的研究團隊開發了一種新型的「一對多」基因編輯策略，用於治療家族性阿爾茲海默症；工學院化學及生物工程學系的研究團隊研究團隊，開發了先進顯微成像系統，成像技術只需3分鐘就能偵測癌細胞，而且準確度更超過90%，目前於本地2間公營醫院進行臨床試驗，正計劃擴展至私家醫院及內地三甲醫院。

另外工學院土木及環境工程學系的團隊，開發了兩個利用電化學原理專利技術用於處理污水及污泥，能根除處理污泥時產生的硫化氫，除毒除臭之餘，成本更比現有技術低20%；由工學院副院長研究及研究生教務及電子及計算機工程學系團隊，開發的3款高智慧和普適的感測晶片，可放入微型電子器材。

而工學院電子及計算機工程學系所帶領的機械人研究項目，可運用於康復設備，傳感器能夠於多方面進行更精確的健康檢測和評估，支援醫療康復。