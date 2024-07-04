將軍澳男童綁架案綁匪勒索虛擬貨幣　專家稱可循交易平台追蹤

將軍澳3歲男童遭綁架獲救。執法人員在昨午(4日)4時半接獲報案，而在昨日傍晚社交平台Facebook及網上討論區連登(LIHKG)已有疑似綁架消息流出。雖然相關貼文在短時間內已被官方刪除，但有網民早已截圖留底。其中一張圖片是一張以簡體字印上「想小朋友安全不可報警」字樣，並着男童家長下載Telegram以聯絡一個帳號的紙張。有多名網民聯絡上述帳戶，甚至直指「家長已經報咗警實捉到你」。

另一張對話截圖所示，綁匪向男童家人勒索66萬泰達幣USDT(市值約514萬港元)，並指示他們將虛擬貨幣存入指定加密戶口，稱「見不到USDT到帳不會再上線」。泰達幣是一種資產支持的加密穩定幣，1幣值約7.8港元，價格穩定。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，以往虛擬貨幣主要在網上交易，難以追蹤，因而不法份子、販賣軍火等偏各使用加密貨幣交易；但時至今日加密幣可以在交易平台上進行買賣，平台會進行規管，轉出轉入皆有紀錄，變相並非無法追蹤。