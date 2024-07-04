直接錄取計劃向332名學生發出通知　326名學生接受錄取

第三屆直接錄取計劃共收到來自405間中學合共777份有效提名。參與計劃的八所大學教育資助委員會（教資會）資助大學於過去數月為獲推薦學生安排面試，並仔細考慮了每位學生的特質。各大學在2024年香港中學文憑考試（文憑試）成績公布前，向332名學生發出直接錄取通知。其中，326名學生接受錄取，於2024年9月入讀其所選讀的教資會資助學士學位課程，相關課程涵蓋的學科範疇廣泛，包括建築、測量與城市規劃、人文學科、商科等。教育局局長蔡若蓮表示，第三屆直接錄取計劃獲發直接錄取通知的學生人數持續增加，成果令人鼓舞。多元人才關係香港的未來發展。

第四屆直接錄取計劃將開放予應考2025年文憑試，並於2025年9月升讀學士學位課程的中六學生報名參加。政府在2021年推出直接錄取計劃，作為對學校課程檢討專責小組提出提高大學收生靈活度建議的回應。八所教資會資助大學指定了超過220個公帑資助學士學位課程參與第三屆直接錄取計劃，並為個別課程訂下不以文憑試成績為基礎的收生準則。