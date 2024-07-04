港鐵今年加薪2.05%至6.15%　另設45周年一次性獎金

港鐵今日(4日)公布今年薪酬檢討結果，非經理級員工基本薪酬加幅為2.05%至6.15%，表現優秀的員工會獲發放「工作表現獎」，另有「酌情特別獎金」和45周年「一次性特別獎金」。港鐵今年亦引入新福利，單身全職員工可提名一位親友，用八達通卡享免費乘車優惠。 港鐵相信，是次方案有助吸引人才，確保薪酬福利具競爭力，為市民提供優質服務。

港鐵表示，按既定及行之有效的薪酬檢討機制，每年會審慎考慮公司業績、市場及經濟環境、薪酬趨勢調查結果、同事貢獻等多方面因素後，釐定薪酬調整幅度，基本薪酬加幅會按個別同事的工作表現而定，今年非經理級員工的基本薪酬加幅為2.05%至6.15%，而表現優秀的同事會另獲發放「工作表現獎」。

港鐵指出，今年踏入服務香港45周年，為感謝同事過去一年的努力，會向合資格同事發放「酌情特別獎金」及45周年「一次性特別獎金」，回饋同事多年來的貢獻。港鐵又指，會不時檢視相關津貼及員工福利安排，在今年引入的福利及津貼項目優化措施中，包括為單身全職員工，增設1+1八達通卡免費乘車優惠，讓合資格單身全職員工可選擇提名一位親友，享用免費乘車福利，作為現有員工家屬免費乘車以外新增的安排。

港鐵表示，相信是次薪酬檢討及各項優化措施措施，有助公司吸引人才，確保薪酬福利持續具市場競爭力以招聘員工，為營運、建造鐵路和物業管理等不同業務範疇作出貢獻，為市民提供優質的服務。

香港鐵路工會聯合會早前要求港鐵今年薪酬加幅不低於6%，並發放不少於往年獎金及45周年特別獎金，並改善多項津貼及延長退休年齡至65歲等。