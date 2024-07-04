產後抑鬱婦涉殺夫　組織建議5方向紓分娩後壓力

將軍澳日出康城一單位上周六（6月29日）發生命案，丈夫不治，一名疑有產後抑鬱的32歲女子被捕，遭控謀殺。香港心理學會臨床心理學組表示，部分女性因為不同原因，未能適應分娩後轉變，便可能出現產後抑鬱症症狀，包括情緒波動、自尊感低落、經常哭泣等。組織建議，可透過提早計劃準備懷孕、加強與家人協調分工、建立支援網絡等調整身心狀態，並尋求專業協助。

香港心理學會臨床心理學組表示，女性分娩後會面對身體狀況、內分泌、家庭角色、夫婦關係、作息時間等一系列身心轉變，帶來不同程度挑戰，引發壓力反應，包括情緒波動、焦慮不安、心情低落、煩躁、難以集中精神、睡眠問題、胃口欠佳等，一般會持續數天至兩星期不等；不過，部分女性未能順利適應分娩後轉變，壓力反應持續升溫，便可能出現產後抑鬱症症狀，例如自我價值或自尊感低落、出現傷害孩子的想法、情緒波動、過度擔心緊張、放棄以前喜歡做的事情、食欲及睡眠習慣變化、計劃或嘗試自殺等。

組織指，身心狀態不佳令女性容易與伴侶、家人發生衝突磨擦，影響相處和溝通，亦更難照顧孩子的情感需要，影響親子互動和信任，以及孩子的身心健康、情緒行為發展。組織建議，若出現產後壓力反應，可透過以下方式調整身心狀態：

提早計劃準備：懷孕前充分的準備，與伴侶、家人商討並作出適當的家庭和財務安排

訂立合理期望：釐清自己、伴侶及家人對教養孩子的期望，嘗試溝通並達成共識

加強協調分工：平衡教養孩子、工作、照顧家庭的任務，適當地與伴侶及家人分擔責任和工作

照顧自己的需要：安排休息、睡眠時間；保持慣常的活動，例如定時飲食、恒常運動、與家人朋友見面聯絡、休息/放鬆時間和活動等

建立支援網絡：多向可以信任的家人、朋友傾訴想法和感受；參加社區志願機構舉辦的相關講座、活動及工作坊，學習有關懷孕、分娩和照顧嬰兒的知識；善用社交平台，多與其他家長交流及分享育兒經驗。

組織亦建議，若留意到認識的家人朋友有需要，可以嘗試主動伸出援手，例如多留意對方的身心狀態，作出善意關心和提醒；嘗試安靜耐心陪伴，多聆聽和肯定對方感受，容許對方表達和抒發情緒；提議幫忙看顧孩子或打理家務，讓對方有休息及放鬆的空間；鼓勵對方尋求社區資源及支援服務，或向合資格專業人士求助。