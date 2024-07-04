本港上半年盛事參與人數逾400萬　政府料全年可帶來72億消費額

本屆政府「以結果為目標」推展各項措施，當中包括連綿不斷的盛事。財政司副司長黃偉綸發表網誌，回顧上任兩周年的工作，指出總結上半年，多項盛事包括「藝術三月」各項藝術展、潮流嘉年華、影視娛樂盛會等，總參與人數超過400萬，預期今年會有逾210項盛事，料可吸引約170萬旅客參與，為香港帶來約72億港元的消費額。

黃偉綸舉例，巴塞爾藝術展有約75,000名訪客，各個藝廊均錄得顯著和滿意的銷售量；4月香港國際七人欖球賽，三日賽事吸引超過10萬人次入場，有個別酒吧業生意上升4至5成。大型會議展覽如「香港金融盛事周」、國際葡萄酒及烈酒商展（Vinexpo Asia）等，也帶來高消費商務旅客。

舉辦盛事的場地方面，啟德體育園將於今年落成，明年分階段啟用，園區面積約28公頃，有1.5個維園般大，主場館設有5萬個座位，配備開合式上蓋和空調等，可以全天候舉辦不同類型的國際體育盛事及文娛活動。園區另外兩個場館，室內體育館設有1萬個座位，公眾運動場則可容納5,000觀眾。園內還有大型公眾休憩用地，餐飲及商鋪等配套。

另外，預計於2025年/26年落成的西九文化區另一表演藝術場地「演藝綜合劇場」（Lyric Theatre Complex），則設有可容納1,450個座位的演藝劇場、600個座位的中型劇場和270多個座位的小劇場，預期可吸引世界級舞蹈表演、百老匯音樂劇等文化藝術盛事；而位於馬鞍山附近，私營企業營運的西沙GO PARK，佔地約130萬呎，提供室內及室外多項體育設施，包括可容納約1,500人的室內表演場地，亦剛於上月開始分階段開放。