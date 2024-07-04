男消防員偷拍女同事洗澡　官指案情嚴重判囚22星期

一名男消防員涉嫌當值期間，在消防局內偷拍女消防隊長及女文職人員洗澡抹身。該消防員早前承認窺淫等共8罪，今（4日）在粉嶺裁判法院接受判刑。裁判官指，本案案情嚴重，橫跨時間不短，即時監禁是唯一選擇，顧及被告認罪、量刑整體性，及被告任職消防時表現良好，判被告就8罪入獄22星期。

32歲被告張國振，報稱任職消防員。他承認7項窺淫及一項非法拍攝或觀察私密部位罪。8罪發生日期橫跨2021年9月至2023年9月，案發地點分別是香港某消防局的浴室、廁所及辦公室內，事主為女消防隊長X及女文職員工Y。辯方今日進一步求情指，被告因本案而跟女友分手，重犯機會低，事件令他蒙羞，冀法庭先索取社服令報告後判刑，但建議最終被裁判官拒絕。

同意案情指出，2023年9月13日近晚上11時，X到涉案浴室洗澡後抹身，期間發現有人透過門下空隙，伸出手機偷拍。X立即穿回衣服，並向上級報告。事主發現被告手機跟偷拍她的手機相同。事件最終交執法部門處理。執法人員在被告家中檢取手機、平板電腦、手提電腦及USB手指，搜獲涉及X的片段外，亦發現其餘偷拍文職員工Y的片段，包括她如廁的畫面。

案件編號：FLCC1573/2023