本港航運競爭力下降　議員倡成立港口管理組織

香港的貨櫃吞吐量曾長期穩居全球前列，然而近年受到諸多因素影響，國際航運中心的地位正有所動搖。立法會今日(4日)通過「推動粵港合作，鞏固香港國際航運中心地位」的議員議案，指鑑於香港與周邊港口的同質化競爭日趨激烈的，主張由香港牽頭與大灣區港口城巿共組「組合港」以彼此提升競爭力；有議員建議政府不妨考慮成立港口管理組織，以長遠規劃和促進港口發展。當局指香港是獨立關稅區，中港兩地的進出口及法規存在差異，政府會維護香港港口的獨立性。政府會積極與業界保持溝通，掌握發展趨勢，探討成立法定港口管組織的可行性。

議員嚴剛指出，海運佔國際運輸量8成以上，若香港的港口發展持續下滑，貿易中心的地位亦受到衝擊。香港的貨櫃吞吐量自2011年達到2438萬標箱的歷史高位後，吞吐量逐年下降，2023年跌至1440萬標箱，全球排名跌出十大。在大灣區三大港口中，香港的地位亦逐漸式微，貨櫃吞吐量的佔比由2001年的72%下降至2023年的27%，目前深圳的佔比已升至39%，廣州達到34%。另一方面，全球航運聯盟已逐漸把香港從遠洋航線港口中剔除，深層原因除內地經濟持續高速發展，由此而造成港口競爭環境巨變，貨物毋須再依賴香港中轉，可改為內地碼頭直接進出口。而周邊港口的吞吐能力和自動化方面更大幅超越香港，而且地方政府通過實質性的補貼等方式，吸引新航線和貨量。

嚴剛指巿場主導的香港，政府介入港口發展的措施有限，反觀新加坡政府長期扶持港口發展，冀2040年達到6000萬標箱的全球最大能力。內地近年來非常重視港口整合，除廣東省外基本實現一省一港的布局，以避免區內港口惡性競爭。其實本港的港口業正面對多重挑戰，譬如從業員老齡化、自動化進展緩慢，特別是疫情導致跨境運輸貨源加速改向內地港口轉移，加上香港航運產業配套不足，修船和造船已成為夕陽行業，船舶能源供應基礎薄弱，中流作業日漸式微。

他又指，有人認為香港可借鑑倫敦模式，以高端航運服務維持香港作為國際航運中心的地位。然而香港與倫敦情況不同，香港周邊大型港口的吞吐量已大幅超越香港，深圳和廣州政府亦積極發展高端金融服務業，勢必分流香港的航運業務。為鞏固香港作為國際航運中心地位，必須極推動粵港合，並借鑑國際上組合港的成功經驗，打造以香港為龍頭的灣區組合港，與深圳優勢互補，彼此提升競爭力。面對船舶越造越大的趨勢，以及青馬大橋的高度限制，政府需啟動創新規劃和相關的建設，確保長遠的港口設施適合未來持續發展的需要。重視跨國供應鏈中心的建設，振興中轉業務，充分利用港珠澳大橋等基建設施以吸引更多貨源，與其他大灣區港口城巿協商，取消實質情的財政補貼以創造公平的合作環境。針對港口勞工高齡化和人手短缺，政府要支持碼頭加大智能化的投入，加大對海事技術人才的培養和引進。

由於珠三角貨櫃跨境陸路的運輸成本遠高於內地港口進出，嚴剛主張政府制定相關政策，在保證本地就業的前提下放寬一定配額的內地貨櫃車來港作業。把握綠色能源所帶來的港口發展機遇，規劃港口船舶加注能源的配套設施。

議員陳沛良亦認同「組合港」的主張，畢竟香港同廣州、深圳港口的貨源腹地高度重疊，競爭激烈，港口規模效應難以形成。如果充分整合區域內的港口資源，就可以避免零和博弈，產生可觀皂經濟效益。他舉例指日本東京灣有6個重要港口，各港口都根據自身功能和重要性分類，提升運輸效率，減少不必要競爭。希望當局參考東京灣的成功經驗，並積極與大灣區內地城市合作協調，推動港口邁向組合港的整合，藉此加強共建世界級智慧港口。

議員葉劉淑儀引用全球領先海運城巿的調研，香港的排名是12。她認為在科技和使用綠色燃料方面，香港都是落後的，跟貨源距離遠、收費高亦導致香港港口欠缺吸引力和競爭力。政府發表的《港口發展策略行動綱領》用意雖好，不過有些問題是政府無法控制的，例如貨櫃碼頭的費用冠絕全球，而4大營運商都是私人企業，不像新加坡有法定的港口管理局，政府難以介入。更嚴峻的是，因貿易戰和地緣政治，產業鏈正在重組，越來越多生產正移往南亞，國際上的主要航運聯盟，旗下的船售都有迹象不來香港。她指政府熱衷顧問研究，應找專家問撰寫報告如何長遠發展。雖然碼頭地契未到期，但政府要提前規劃，怎樣善用空置的碼頭用地或協助營運商升級轉型，或者成立一個由政府牽頭、法定的港口管理局，以提升長遠的競爭力。

運輸及物流局副局長廖振新回應指，明白議員對港口發展及碼頭用地的關注，香港作為細小的經濟體，難免容易受到外圍環境的影響，港口業務是香港的重要資產，但亦面對土地及成本的限制，政府一直致力提升港口的競爭力，會從船、貨、地三方面入手，全方位引領全球貨船使用香港港口，當中包括打造香港成為優質綠色能源加注中心、促進智慧港口發展、加強與粵西和其他大灣區港口和城巿的合作、擴大貨源和國際連繫。為推動港口的持續發展，政府會定期與碼頭業界就增䣝港口競爭力會面，跟進業界同內地港口的合作進度。至於多位議員提出與大灣區組合組合港以提高貨運效率，不過香港是獨立關稅區，而中港兩地進出口及法規存在差異，維護香港港口的獨立性是重中之重。

對於覓地重置貨櫃碼頭的建議，廖指必需考慮港口規劃、土地的兼容性、水流水深及海上航道、道路連接及基建設施的要求，以 及可持續發展的因素，可見重置一個具規模的貨櫃碼頭並不容易，政府會強化港口設施以提升競爭力，並會就成立法定的港口管理組織探討可行性，積極與業界保持溝通，鞏固香港作為航運中心的地位。