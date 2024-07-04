次輪運輸業輸入外勞計劃　125宗申請分849個配額

政府公布公共小巴或客車行業輸入勞工計劃的第二輪申請結果。運輸署接獲共129宗涵蓋公共小巴司機及客車司機的申請，涉及1,473個輸入勞工配額；有4宗申請被撤回。運輸署已於今日（4日）向所有申請人發信通知申請結果。

政府表示，經跨部門聯絡小組審核後，全部125宗申請均被確認為合資格申請。由於合資格的申請配額數量多於第二輪可發放的849個配額，將會按比例把配額分配予合資格的申請人。有7宗申請由於全職本地員工與輸入勞工比例未能符合政府要求，其申請配額數量須作出相應下調。

運輸署發言人表示，約80%首輪申請的輸入勞工已抵港，將在取得相關駕駛執照及完成路線培訓後陸續投入駕駛工作。政府期望第二輪的輸入勞工盡快到港接受培訓，以考取相關駕駛執照及投入工作，進一步紓緩公共小巴及客車行業人手嚴重短缺的問題，維持公共交通服務的可靠性。

政府去年6月通過推出計劃，在保障本地勞工就業的前提下，適度容許公共小巴及客車行業申請輸入司機，配額上限為1,700個。計劃的第一輪申請已於去年9月批出共969個配額，當中118個配額因申請人在6個月後仍未使用，並已撥至第二輪作分配。