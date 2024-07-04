香港企業減排進度良好　財務預算及內部參與成關鍵

為配合香港2050年實現碳中和的目標，有機構早前推出《零碳約章》，召集商界企業承諾減碳。該機構近日就企業減碳進程發表報告，指有61%簽約企業正積極減少因直接排放及購買能源產生的間接排放，減排進度令人鼓舞。報告又指，用於減排和提高能源效益的財務預算，以及內部參與的積極性，是實現減碳目標的關鍵因素。

商界環保協會最近發表《零碳約章進展報告2023》，闡述協會與約章簽署機構的減碳進程。協會在去年12月至今年1月期間，訪問60間簽約企業，發現61%企業正在制定範圍一及二的減排目標，即減少直接排放，以及購買能源產生的間接排放；並進一步擴展至制定範圍三的減排目標，即降低公司以外發生的所有其他間接溫室氣體排放，包括商務旅遊等。近一半受訪企業成功在所有範圍實現減排，其中範圍一、二和三的減排成功率，分別為42.9%、72.7%及53.8%。

此外，報告總結企業在減碳期間面臨的5大挑戰，其中「財務預算」被視為實現零碳目標的關鍵因素，包括減排項目、能源效益及低碳產品研發的特定財務預算。報告亦強調內部參與的重要性，因減碳是一項需要全體員工以及外界持分者持續承諾和協作的整體行動。

商界環保協會行政總裁吳家穎表示，減碳是一項需要各方全面配合的艱鉅任務，商界需要充足的資金、內部一致性及有效的持份者參與，才能實現氣候目標。他認為，跨業界的集體行動，對克服上述挑戰至關重要，只有通過共同努力，才能善用所需資源，推動轉型變革，以實現可持續的未來。