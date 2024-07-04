龍友阻撓救雀行動　愛護動物從何談起

香港濕地公園附近於上月29日驚現一隻懷疑走失貓頭鷹，現場市民化身「龍友」拍攝，更出言喝罵拯救雀鳥的動保人士。《東呼即應》訪問市民和動保人士，均批評龍友所為。當事人、國際自然保護聯盟區域評估員郭秀雲指，市民連續多天拍攝貓頭鷹，卻未有想過救援，有人更在她進行救援期間，企圖嚇走雀鳥，行為讓她失望。有動物暫託團體認為香港是「石屎森林」，生存環境或對動物構成危害，最好讓動物留在本該出現的自然環境，不應引入。

在香港濕地公園正門對開位置，驚現一隻懷疑走失的貓頭鷹。擔任國際自然保護聯盟區域評估員的藝人郭秀雲接獲友人通知，第一時間趕赴現場與義工會合，再取出工具打算救起貓頭鷹，但有人講粗口喝罵他們。涉事貓頭鷹屬於倉鴞品種，非本港野生物種，是早年由專家合法引入本港，隨後繁殖後代。

對於一班「龍友」臭罵愛護動物人士的行為，《東呼》落區訪問市民的看法，市民盧太認為，「當然不對，應該要愛護動物，因為動物都有生命，又認為政府要努力」。市民韋小姐則稱，「希望大家可以做得更好。」

郭秀雲憶述當時情況指，起初覺得他們應該也是維護雀鳥的，因為可能他們不清楚其機構是甚麼，擔心雀鳥會不會有不好的後果，終於了解後就有點失望，原來他們還想繼續拍攝那隻貓頭鷹。她指不會說是一堆人的錯，就推說全部人也是如此。但有數個叔叔特別激動，有一個是頗過分的，「當時我還未走近貓頭鷹，他就衝到貓頭鷹那裏，又故意將手機放近貓頭鷹，又希望嚇走牠、讓我捉不到。」不過終於很輕易捉到，因為始終是人工繁殖的寵物。郭續說，當你有自己的寵物，就要盡百分之百的工夫去保護牠的安全，就算是生兒育女，對他都要有責任，所以養甚麼動物，也要有責任好好對待牠。

動物暫託中心阿棍屋始創人謝婉儀則談到，有港人喜歡飼養珍禽異獸作寵物，她指曾在獸醫診所看到未曾見過的動物，她亦不建議飼養，因為始終牠們有自己居住的氣候或生活習慣模式，到香港這樣「石屎森林」，對於牠來說不是一件好事，故應盡量讓牠們回歸大自然，到屬於牠們的地方。